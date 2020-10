Governo do Estado paga metade do 13º salário dos servidores nesta terça (6)

Os bons resultados na arrecadação possibilitaram o pagamento ao funcionalismo (Foto:| Bruno Cecim / Ag.Pará)

O Governo do Pará paga, nesta terça-feira (6), a metade do 13º salário dos servidores estaduais. A medida só foi possível por conta do trabalho efetivo da atual gestão, que alcançou o equilíbrio nas contas públicas do Estado e obteve bons resultados na arrecadação.

O equilíbrio fiscal em 2019, por meio do alinhamento de diretrizes e planejamento estratégico para 2020, além da readequação na administração pública, influenciou para que o governo mantivesse o pagamento dos salários em dia e realizasse a antecipação de 50% do benefício, referente ao 13º salário.

A deliberação vai injetar R$ 340 milhões na economia paraense, o que colabora diretamente para o seu aquecimento, especialmente no setor do comércio e beneficiará cerca de 100.214 servidores públicos no estado do Pará.

Confira o calendário de pagamento:

Terça-feira (6) – Pensões especiais / Seplad, Auditoria-Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-Governadoria, Procuradoria-Geral, Sedap, Sectet, Seplad, Sefa, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, NGTM, NEPMV, NGPR e NAC, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Seap, Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Fundação Santa Casa, Adepará, Arcon, Asipag, Codec, Ceasa, Cohab, CPC Renato Chaves, Detran, Emater, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Imetropara, Iasep, Igeprev, IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e Fundação Parapaz.

Por:Agência Pará

