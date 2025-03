Governo do Pará anuncia construção de novo hospital e obras de asfalto em Bom Jesus do Tocantins

(Foto: Reprodução) – O governador Helder Barbalho confirmou ainda que estará presente no município no próximo dia 10 de maio, quando assinará oficialmente a ordem de serviço para o início das obras do hospital e da pavimentação.

O município de Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Pará, foi contemplado com importantes investimentos do Governo do Estado. O governador Helder Barbalho garantiu um investimento de quase R$ 8 milhões para a construção de um hospital padrão SUS na cidade. A confirmação foi dada durante audiência realizada nesta semana no Palácio do Governo, em Belém, que contou com a presença do prefeito Jair Sorreis (MDB) e da deputada estadual Selene Couto (MDB).

Além do hospital, Bom Jesus do Tocantins também será beneficiado com obras de pavimentação asfáltica, como parte do programa “Asfalto por todo o Pará”. O valor exato para o asfaltamento ainda será definido. “É fruto de muita luta e articulação. Já levamos o projeto do hospital, com valor protocolado em R$ 7,8 milhões, e tivemos a garantia do governador para essa obra tão importante para nosso povo”, destacou o prefeito Jair Sorreis (MDB).

O governador Helder Barbalho confirmou ainda que estará presente no município no próximo dia 10 de maio, quando assinará oficialmente a ordem de serviço para o início das obras do hospital e da pavimentação. A assinatura será realizada no palco principal da cidade, como forma de presentear a população durante as comemorações do aniversário de Bom Jesus do Tocantins.

E as festividades prometem movimentar a cidade. Em alusão ao seu 37º aniversário, a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Cultura prepararam uma programação intensa e diversificada, com cinco dias de festa que devem atrair milhares de pessoas entre os dias 7 e 11 de maio.

O sábado (10/5), data da assinatura da ordem de serviço, reserva uma das noites mais aguardadas da programação. Quem abre a festa é Josué Bom de Faixa, trazendo muito forró e piseiro para animar o público. Na sequência, Bom Jesus do Tocantins recebe uma atração internacional: a consagrada banda italiana Double You, famosa mundialmente pelo hit “Please Don’t Go” e por seu inconfundível estilo eurodance. Para encerrar a noite, o DJ Miguel Ângelo assume as pick-ups e garante que a celebração siga madrugada adentro.

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/03/2025/09:47:31

