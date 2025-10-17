Governo do Pará anuncia novo cronograma de convocações para PM e Corpo de Bombeiros

Foto:Reprodução | Próxima chamada ocorrerá até dezembro de 2025 e inclui mais de 2 mil convocados; todos os aprovados serão chamados até junho de 2026

O governador do Pará, Helder Barbalho, juntamente com a vice-governadora, Hana Ghassan, anunciaram nesta quinta-feira (16), por meio de suas redes sociais, o cronograma de convocação dos aprovados nos concursos da Polícia Militar do Pará (PMPA) e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

“Pessoal, notícia importante para quem foi aprovado no maior concurso da história da Segurança Pública do Pará, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Hoje, estamos aqui acompanhando os alunos do curso de formação, e aproveitamos para divulgar um novo cronograma de convocação”, informou o governador do Pará, Helder Barbalho.

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma, acrescentou: “Todos os aprovados serão convocados dentro do prazo do edital. A próxima chamada já acontece até o dia 15 de dezembro deste ano e o restante dia 15 de junho de 2026”, explicou.

Até o mês de dezembro, será convocada a próxima turma, composta por 1.463 aprovados no certame da PMPA, sendo 100 oficiais e 1.363 praças. Nesse mesmo período, também serão nomeados 714 para o CBMPA, sendo 30 oficiais e 684 praças.

“Com isso, a gente está valorizando a nossa tropa, compromisso firmado, compromisso cumprido. É mais segurança pública por todo o Pará. E bora trabalhar, valeu! “, concluiu o governador.

E até a segunda quinzena de junho de 2026, estão programadas novas convocações para os dois concursos, com 1.496 convocados para a Polícia Militar, divididos em 134 oficiais e 1.362 praças, e 744 para o Corpo de Bombeiros, sendo 60 oficiais e 684 praças.

Relembre – A primeira nomeação dos dois concursos ocorreu no dia 4 de abril de 2025, com a convocação de 1.585 candidatos aprovados no total: 1.100 para a PM do Pará (1.000 praças e 100 oficiais) e 485 para admissão e incorporação no quadro do Corpo de Bombeiros (455 praças e 30 oficiais).

O concurso da PMPA foi lançado em setembro de 2023, para os cargos de oficial e praça, com provas realizadas em dezembro daquele mesmo ano. Já o concurso do CBMPA foi lançado em outubro de 2023, para os cargos de oficial e praça, com provas realizadas em janeiro de 2024. O anúncio representa mais um avanço na renovação e ampliação do efetivo das forças de segurança pública do Estado. A ampliação do efetivo visa fortalecer o combate à criminalidade e melhorar o atendimento das ocorrências em todo o Estado.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...