Governo do Pará autoriza instalação de 50 totens de segurança

(Foto: Reprodução) – A instalação dos totens faz parte do projeto “Cidades Inteligentes”, sendo o Pará o sexto estado da federação a adotar o sistema

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), assina na próxima segunda-feira, 10, será assinada a Ordem de Serviço autorizando a instalação de 50 novos totens de segurança, além da entrega de 20 fuzis de alta precisão para a Polícia Civil. O ato será presidido pelo governador Helder Barbalho e contará com a presença de representantes da segurança pública estadual e municipal, na sede da Segup, em Belém, às 11h, na sede da Segup, no bairro do Marco.

Os novos totens de segurança, que representam um investimento de R$ 10.177.000,00, fazem parte do projeto “Cidades Inteligentes”, e colocam o Pará como o sexto estado do Brasil a adotar essa tecnologia. Cada dispositivo conta com quatro câmeras fixas e uma câmera 360°, proporcionando monitoramento eficiente das áreas ao redor. Além disso, os totens possuem câmeras frontais, um botão de emergência para contato em tempo real com o Centro Integrado de Operações (CIOp), alto-falantes de grande alcance, alarmes sonoros e um sistema de localização em tempo real.

Simultaneamente, a Polícia Civil do Pará (PCPA) receberá 20 fuzis de alta precisão, um investimento de R$ 607.805,20. Os armamentos serão entregues à Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e têm como objetivo aprimorar a capacidade de resposta da polícia em operações de risco, reduzindo os danos colaterais e aumentando a segurança tanto dos agentes quanto da população. Além disso, os novos fuzis são uma importante ferramenta no combate ao crime organizado.

Durante o evento, o governador também fará uma visita às obras de ampliação da sede da Segup, com o objetivo de proporcionar um espaço mais adequado para abrigar todos os setores da secretaria.

Fonte: Mateus Souza – O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/03/2025/09:23:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...