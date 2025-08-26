Governo do Pará decreta luto oficial por falecimento do Mestre Damasceno

Foto:Reprodução | Damasceno Gregório dos Santos, o Mestre Damasceno, faleceu, aos 71 anos, no Dia Municipal do Carimbó, nesta terça-feira (26), após enfrentar o câncer.

O Governo do Estado do Pará decreta luto oficial de três dias, a partir desta terça-feira (26), em razão do falecimento do símbolo da cultura marajoara, Mestre Damasceno.

O artista foi homenageado na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes de 2025 e condecorado com a Ordem do Mérito Cultural, alta honraria concedida pelo Ministério da Cultura, deixando legado no carimbó, Búfalo-Bumbá e tradição do Marajó.

“É com grande tristeza que recebemos a notícia da morte do querido Mestre Damasceno. Foi uma honra homenageá-lo em vida na Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes deste ano. Seu legado na cultura paraense é imensurável e seguirá tocando gerações. Meus sentimentos aos fãs, amigos e familiares. Que Deus os conforte neste momento de dor”, lamenta o governador, que assinou o decreto pelo luto oficial no Estado.

Damasceno Gregório dos Santos, o Mestre Damasceno, faleceu, aos 71 anos, no Dia Municipal do Carimbó, nesta terça-feira (26), após enfrentar o câncer. Desde 22 de junho, o artista estava internado, em Belém, diagnosticado com a doença em estado de metástase no pulmão, fígado e rins.

VIDA – Nascido em 1954 na Comunidade Quilombola do Salvá, em Salvaterra, no arquipélago do Marajó, Damasceno se tornou referência no carimbó, nas toadas e na poesia oral. Os relatos da vida do Mestre Damasceno foram editados na obra “Mestre Damasceno e as Cantorias do Marajó”, lançada durante a Feira-Panamazônica, para o público infanto-juvenil.

SAMBA – Entre as conquistas mais recentes do artista está a vitória do Pará no concurso de Samba-Enredo da Grande Rio para o carnaval de 2025. A vencedora foi a escola de samba paraense “Deixa Falar” que compôs o título “A mina é cocoriô!” pensado para o enredo “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”. A composição é assinada por Mestre Damasceno e outros músicos.

LEIA TAMBÉM:Mestre Damasceno, ícone da cultura paraense, morre aos 71 anos

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/07:14:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...