Governo do Pará destaca força do agro paraense na 58ª Feira Agropecuária de Paragominas

Governador e vice participaram da programação da AGROPEC 2025, que deve movimentar R$ 800 milhões em negócios e atrair mais de 200 mil pessoas

A cidade de Paragominas sedia na 58ª Exposição Estadual dos Produtores do Campo – AGROPEC 2025, uma das maiores feiras agropecuárias do país.

Com o tema “Cultivando o Futuro, Valorizando Nossas Raízes”, o evento reúne produtores rurais, empresas do agronegócio e visitantes em uma programação diversificada, que inclui exposições, leilões, palestras, shows e rodeios. A programação coincidiu com as celebrações pelo Dia da Adesão do Pará à Independência do Brasil.

Na noite desta sexta-feira (15), o governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan participaram da programação oficial da feira, acompanhados da primeira-dama Daniela Barbalho, do ministro das Cidades, Jader Filho, do presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Chicão, e de outras autoridades estaduais e municipais. A comitiva foi recepcionada pelo prefeito de Paragominas, Sidney Rosa.

Durante a visita, os gestores percorreram estandes de produtores locais, com destaque para a produção de farinha de mandioca, hortas e bovinos, além de interagir com trabalhadores rurais e empresários do setor.

O governador destacou a relevância da feira para o fortalecimento do agronegócio e a geração de negócios no Pará.

“A Agropec é uma referência do agro paraense, certamente uma das mais importantes feiras agropecuárias do Brasil. Fico muito feliz de poder ver a potência do agro a partir de Paragominas e de toda essa região da Belém-Brasília. São muitas perspectivas de negócios acontecendo, com os estandes sendo prestigiados pela população”, afirmou Helder Barbalho.

Ele ressaltou ainda o impacto financeiro que a feira deve gerar para o setor.

“Estamos falando de cerca de R$ 800 milhões em investimentos que devem acontecer em comercialização de máquinas, silos, pivôs de irrigação, insumos para agricultura e pecuária. Isso mostra o aquecimento econômico da atividade rural no Pará.

Além disso, a feira é um espaço de confraternização e lazer, com cerca de 200 mil pessoas participando da programação e se divertindo em torno da força do agro paraense”, completou o governador.

Após a visita aos estandes, a comitiva seguiu para a arena de rodeio, lotada para a fase final da competição, considerada um dos pontos altos da feira. A vice-governadora Hana Ghassan destacou a relevância do evento para o estado e para o Brasil.

“Quero dizer a cada um que desejo um grande rodeio nesta Agropec, que é referência não só para o Pará, mas para todo o Brasil. Viva o agro, viva a economia do nosso estado”, declarou a vice-governadora.

Em 2024, a Agropec reuniu 215 empresas, governos, entidades, artesãos e escolas, movimentando cerca de R$ 800 milhões em negócios. A edição de 2025 mantém a expectativa de superar esses números, consolidando Paragominas como um dos principais polos do agronegócio no Pará e no Brasil.

Fonte: Agência Pará /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/08/2025/09:46:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...