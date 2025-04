Governo do Pará disponibiliza Enem Pará 2.0 com mais de 1.200 videoaulas gratuitas

Foto: Reprodução | O programa terá 1.235 videoaulas com professores renomados e experientes, Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS), simulados, retaguarda com equipe de tecnologia de Informação (T.I), apoio pedagógico e psicopedagógico

Já está disponível, pelo terceiro ano consecutivo, o “Enem Pará 2.0”, uma ferramenta digital disponibilizada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), que prepara estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por meio 1.235 videoaulas com professores renomados e experientes, Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS), simulados, retaguarda com equipe de tecnologia de Informação (T.I), apoio pedagógico e psicopedagógico. O acesso pode ser feito via celular nas versões Android ou IOS, no enempara.sectet.pa.gov.br.

“A plataforma representa um grande avanço na democratização do acesso ao ensino preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio. Com 15 disciplinas online, mais de 1.200 aulas disponíveis, simulados e recursos de acessibilidade, garantimos que qualquer estudante paraense, independentemente de sua localização, possa se preparar de forma gratuita e de qualidade. Nosso compromisso é ampliar as oportunidades, oferecendo suporte adequado para que mais jovens conquistem uma vaga na universidade e construam um futuro promissor”. Afirma Victor Dias, Titular da Sectet.

Julia Sophia está no segundo ano do ensino Médio na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Supervisão Militar Educacional Brigadeiro Fontenele, localizada no bairro da Terra Firma em Belém. A jovem explica que, mesmo que ainda esteja faltando mais de um ano para realizar a prova do Enem, ela já se utiliza da ferramenta para garantir uma maior preparação para 2026.

“Quando eu soube dessa facilidade que a plataforma nos proporciona, eu não pensei muito, não, acessei e acompanho os conteúdos sempre que posso, até mesmo durante o banho ou as refeições, estou sempre ouvindo as dicas e os conteúdos disponibilizados lá, assim, em 2026 eu já vou estar craque”. Disse a adolescente de 15 anos, Julia.

Desde sua criação, o aplicativo já contabilizou 100040 acessos realizados no Brasil e mais 24 países, o maior público é composto por mulheres, que representam mais de 18. 500 dos 31.901 inscritos na plataforma.

“A plataforma do Enem Pará tem me ajudado bastante por conta de ter todo conteúdo que cai neném. Após da leitura do conteúdo didático a gente tem logo a parte do exercício e assim é excelente, faz a gente reforçar bastante o assunto, faz a gente ganhar uma familiaridade também, fora o fato também de ter o sistema de inteligência artificial para mostrar o nosso desempenho, como tá sendo as nossas notas, os reforços, mostra os exercícios extras que a gente precisa fazer.

Os professores são super claros com a matéria, otimizam o nosso tempo e o tempo de estudo, as aulas ao vivo também são muito boas, principalmente quando a gente tira nossas dúvidas. Eu acho que juntando tudo, a plataforma do Enem para 2.0 com nosso esforço e com nossos estudos normais da escola, a gente consegue alcançar aquilo que a gente deseja”. Reforçou Eduarda Lopes, de 16 anos, que estuda o ensino médio técnico na Escola de Ensino Técnico Vilhena Alves, na capital paraense. Este ano a estudante prestará vestibular para o curso de Medicina.

