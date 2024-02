Governo do Pará empossa 121 novos policiais civis e reforça a Segurança Pública no Estado do Pará

A cerimônia de posse dos novos agentes foi realizada na tarde desta terça-feira (06), no Auditório Delegada Ione Coelho, na Delegacia Geral do Pará, em Belém, e contou com a participação de autoridades como o secretário de Segurança Pública Ualame Machado, do delegado-geral da Polícia Civil Walter Resende, diretores e assessores da PCPA, representantes do Poder Legislativo estadual e municipal, além de representates de associações e sindicato.

Ao todo, 121 novos agentes foram empossados, sendo 54 delegados e 67 investigadores. O delegado-geral Walter Resende saudou os novos policiais e lhes desejou um bom início na corporação. “A partir de hoje, cada um de vocês está de fato iniciando a trajetória na Polícia Civil do Pará e meus votos é para que seja uma história bonita, de vitórias, de muitas lutas e de muito serviço à sociedade, sejam bem vindos à nossa corporação”, afirmou o gestor.

A nova turma de efetivos concluiu o Curso de Formação de Policiais Civis, que foi realizado no Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará (Iesp), pela Academia de Polícia Civil (Acadepol). Os agentes serão lotados nas cidades do interior do Estado para reforçar o policiamento e garantir a segurança da população.

Todos os aprovados neste concurso foram chamados e, na tarde de hoje, o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, destacou que esse fato reforça o compromisso que o Governo do Pará tem para com a Polícia Civil, que cuida da Segurança Pública e da Sociedade do Estado. “A Polícia Civil tem um papel fundamental na vida do cidadão. Ela orienta, escuta e, acima de tudo, ajuda as pessoas. Esse trabalho vai ser essencial nos interiores onde vocês serão alocados, onde muita das vezes vocês serão a única autoridade do Estado presente naquele município”, pontuou.

A escolha das cidades foi feita conforme a colocação de cada agente, mas o desafio e felicidade, independente do município, seguem sendo os mesmos. Maurílio Gobate, que alcançou o primeiro lugar como delegado neste concurso, contou um pouco sobre a sensação de estar vivenciando esta conquista. “Hoje eu estou realizando um sonho. O caminho até aqui foi muito árduo, com horas de estudo, longe da família, mas tudo é gratificante e é uma honra integrar essa grande instituição que é a Polícia Civil do Pará”.

Francisco Anderson Silva, primeiro lugar entre os investigadores, também demonstrou sua felicidade e falou sobre os desafios enfrentados até sua aprovação no concurso. “É um momento de muito orgulho, pois foram dias de muita dedicação e estudo. Estudei por três anos para chegar até aqui e sempre quis fazer parte dessa força que é a Polícia Civil do Estado do Pará, a qual é um exemplo de instituição. É uma honra fazer parte dela”.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/02/2024/08:42:24

