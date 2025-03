Governo do Pará entrega Hospital Público da Mulher neste sábado (8)

Foto: Reprodução | Com um investimento de mais de R$ 155 milhões, o hospital conta com 11 pavimentos e 120 leitos, sendo 100 para internação e 20 para Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Neste sábado (8), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), entrega o primeiro Hospital Público da Mulher na região Norte. Localizada na Avenida Gentil Bittencourt, em Belém, a nova unidade de saúde foi projetada para oferecer atendimento especializado de média e alta complexidade à população feminina.

Com um investimento de mais de R$ 155 milhões, o hospital conta com 11 pavimentos e 120 leitos, sendo 100 para internação e 20 para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A estrutura inclui clínicas especializadas em ginecologia, mastologia, cirurgia geral, cirurgia plástica reparadora, proctologia, cirurgia vascular, urologia e neurologia, além de exames como mamografia, ressonância magnética, tomografia e densitometria óssea.

Um dos diferenciais do hospital é o atendimento de urgência e emergência para vítimas de violência sexual e doméstica, garantindo um ambiente seguro e acolhedor para mulheres em situação de vulnerabilidade. O primeiro andar da unidade é destinado ao atendimento ambulatorial, com consultórios, brinquedoteca, lanchonete e áreas administrativas, proporcionando maior acessibilidade e conforto às pacientes.

A entrega do Hospital da Mulher reforça o compromisso do governo estadual com a ampliação e qualificação da assistência à saúde feminina no Pará.

Abertura: 08/03/2025 09h00

Encerramento: 08/03/2025 12h00

Local: Belém, Pará

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, 2175.

Contatos: Rafaela Palmieri (Ascom Sespa) : (91) 98030-9055

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2025/07:38:08

