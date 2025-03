Governo do Pará entrega primeira escola estadual rural de Breu Branco

(Foto: Reprodução) – Nova escola é a 161ª unidade entregue pelo Governo do Pará, desde o ano de 2019, início da atual gestão do Executivo paraense

Garantir que todos os estudantes tenham espaço pedagógico adequado, equipado e de qualidade é uma prioridade para o Governo do Pará que, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), entregou, nesta sexta-feira (14), a primeira escola estadual rural do município de Breu Branco, na Região de Integração Lago do Tucuruí, sudeste paraense. A nova Escola Estadual Antônio Alves da Silva, localizada na Roça Comprida, Km 151, foi construída do zero e vai atender 307 estudantes do ensino médio.

“Os alunos dessa região estudavam o Sistema Modular e o Sistema Modular se adapta às realidades de cada comunidade. Agora, passam a ter uma escola para dizer que é de vocês mesmo. Uma escola 0km, como dizem. Uma escola linda, toda climatizada, com quadra de esporte, com laboratório de informática, com biblioteca. Pode ter escola igual a essa, mas melhor na região, não tem. Parabéns ao time que faz a Secretaria de Educação e que a gente possa continuar trabalhando cada vez mais para que a educação desse Estado avance e cresça”, disse o governador do Pará, Helder Barbalho.

O governador ainda ressaltou a participação e destaque da educação pública paraense no evento da organização Todos pela Educação na quinta-feira (13), em São Paulo. “É o maior evento da sociedade civil que reúne pessoas do Brasil todo para falar de educação e fico orgulhoso porque eu estava junto com cinco Estados, que são os cinco melhores do Brasil, junto com o Estado do Ceará, para falar da qualidade da educação. E eu fico orgulhoso porque, quando nós assumimos o governo, nós éramos o último lugar do Brasil e agora nós somos os melhores do país e isso nós não podemos esquecer. A gente tem que olhar pra frente, tem que pensar no futuro desse Estado, mas a gente tem que lembrar como era pra não esquecer e saber que a gente não pode retroceder e ter que seguir adiante no futuro, no caminho certo, com a certeza de continuar cada vez mais”, destacou Helder Barbalho.

Com investimento superior a R$ 4,2 milhões, dos cofres públicos estaduais, com a contrapartida de R$ 213 mil da prefeitura do município, a nova escola estadual rural desempenha um papel fundamental para a região, atendendo 21 comunidades, sendo elas: Nazaré dos Patos, Jutaí, Jutaí 02, Santa Maria, Branquelândia, Vila dos Remédios, Califórnia, Murú, Vila Canaã, Cravinote, Vila Carol, Café Brasil, Monte Alegre, São Pedro, Mamorana, Acarari, Alta PI, Vila Piranupam, Vicinal do 30, Vicinal do X e Vicinal do Aratera.

Dagilza de Almeida Rodrigues, mãe da estudante Maria Eliza Almeida, da 1ª série do ensino médio na escola, conta que se não fosse a nova escola estadual, sua filha teria que se mudar para a casa de seu irmão. Com a nova escola, todo o recurso necessário para a mudança será revertido no futuro da estudante, que poderá permanecer em casa.

“A escola vai trazer benefícios muito bons para a minha filha, porque ela vai começar o primeiro ano. É muito bom a gente ter uma escola de ensino médio aqui perto, porque as filhas da gente saiam daqui, saiam pra fora. A minha filha, certamente, ia estudar em outra localidade, mas como a escola veio pra cá, ela tem a oportunidade de estudar aqui mesmo, perto da casa dela. Ela ia ter que morar na casa do meu irmão. Da mesma forma, eu tinha que ajudar financeiramente, né? E ela tendo em casa, o que eu podia pagar pra ela lá na casa do meu irmão, eu vou investir no estudo dela pra que possa crescer, pra que possa ter uma educação mais avançada, né? E ter uma escola de qualidade. Esse prédio aqui é muito bonito, ter essa escola maravilhosa e que vai proporcionar muita facilidade pros alunos”.

A nova unidade escolar tem o padrão de qualidade garantido pelo Estado, totalmente equipada, com 6 salas de aula, laboratórios de informática e multidisciplinar, biblioteca, cozinha, banheiros masculinos, femininos e para Pessoas com Deficiência (PcD), vestiários, quadra poliesportiva coberta, bloco administrativo com sala dos professores, diretoria, secretaria, almoxarifado, entre outros espaços fundamentais para a garantia de um ambiente educacional de qualidade.

Por ser uma escola rural, a unidade ainda conta com percurso formativo próprio, garantido pela educação do campo, das águas e das florestas. Ao longo de todo o ensino médio, os estudantes terão contato com o ensino profissionalizante voltado para a agricultura familiar, para o meio ambiente e para competências e habilidades que são necessárias na localidade. Ao final da 3ª série, os estudantes saem com diploma profissional.

“A gente terá experiências novas e a oportunidade de aprender novas coisas. Essa é a primeira escola estadual de ensino médio fundada aqui, na zona rural de Breu Branco, com todo esse espaço, com todas essas oportunidades que a gente vai ter. E pra nós, alunos, que viremos estudar aqui, vai ser uma nova oportunidade e a gente vai poder aprender mais coisas. E como a gente é bem do interior mesmo, a gente vai aprender coisas novas que a gente não sabia antes, fazendo coisas que a gente imaginaria que não faria”, constatou Maria Eliza Almeida, estudante da 1ª série do ensino médio na escola.

Essa é a 161ª escola estadual entregue pelo Governo do Estado. Desde o ano de 2019, o Executivo paraense investe no avanço da educação estadual. São investimentos em obras de construção e reconstrução de unidades escolares, entregas de creches e ações de reconhecimento e valorização de estudantes e professores.

Representando a Seduc, o presidente da Fundação de Apoio para o Desenvolvimento da Educação Paraense (Fadep) Arnaldo Dopazzo comemorou a entrega de mais uma unidade. “É com grande satisfação que o Governo do Estado está entregando aqui na comunidade de Roça Comprida, em Breu Branco, a escola estadual de número 161 totalmente reconstruída. Isto é um compromisso sendo firmado cada vez mais, não só com o fortalecimento da educação paraense, mas pelo crescimento da mesma. Então é um momento muito importante. É uma comunidade rural onde o Estado está se fazendo presente com esta nova escola totalmente nova e adaptada para dar condições para os alunos e para os professores exercerem suas atividades com dignidade”.

Reconhecimento e valorização – O Programa Bora Estudar, por exemplo, premia com cheques de R$ 10 mil estudantes que obtêm notas a partir de 900 na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou têm o melhor desempenho em sala de aula.

Por meio do Programa, o melhor estudante de cada turma tem seu esforço e dedicação reconhecidos, podendo utilizar o valor do cheque para construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de suas casas.

Maior salário médio do Brasil – O Governo do Estado paga o maior salário médio do país aos professores, no valor de R$ 11.447,48, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), além e oferecer o segundo maior salário inicial do Brasil, alcançando R$ 8.289,87, mais R$ 1.500,00 em vale-alimentação, conforme o Movimento Profissão Docente.

Fonte: Ingrid Sales – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/03/2025/10:25:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...