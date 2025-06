Governo do Pará inicia formação de mais de 1.100 novos policiais militares

Foto: Reprodução | Aula Magna contou com as presenças do governador e da vice-governadora, marca o início dos cursos de formação de oficiais e praças da PMPA.

O Governo do Pará realizou, nesta quarta-feira (4), a Aula Magna dos cursos de formação de oficiais (CFO) e de praças (CFP), dando início à preparação de 1.113 novos integrantes das forças de segurança do Estado. A cerimônia, realizada pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, marca o compromisso do governo com a valorização da segurança pública.

Durante o evento, o governador Helder Barbalho destacou a importância da ampliação do efetivo para o fortalecimento da segurança no Estado.

“Esse é um momento importante de iniciar o curso para a ampliação do efetivo da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros. Com estas turmas, nós chegamos a 10 mil novos servidores da segurança pública no Estado. Gente preparada, qualificada para servir e proteger. Que, neste momento de qualificação, estejam prontos para, nas ruas, proteger vidas e cuidar da população. É a Polícia Militar do Pará e o Corpo de Bombeiros avançando para bem servir e proteger a sociedade”, afirmou o governador.

A vice-governadora Hana Ghassan, parabenizou todos os alunos e familiares e destacou a importância dos novos policiais para o Estado. “É um marco, graças a uma gestão responsável que preza pelo equilíbrio fiscal das contas públicas e pelo fortalecimento do Estado. Hoje é um marco nesta data, é a concretização de um compromisso firme e inegociável com a segurança da população. Para eles, que compreendem não apenas o desenvolvimento com equipamentos, mas principalmente com pessoas. Sem segurança, não há paz. Sem segurança, não há proteção, não há justiça”.

Já o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, enfatizou o investimento na formação e a responsabilidade dos alunos durante o processo, que coincide com um evento de importância internacional.

“Dos mais de R$ 11 milhões investidos, R$ 8,9 milhões foram destinados ao Curso de Formação de Praças. Agora, a missão de cada aluno é se dedicar ao máximo. Os próximos nove meses passarão rápido e, durante esse período, teremos a realização da COP30 em Belém. Nessa ocasião, os novos policiais já estarão ao lado da tropa para garantir a melhor e mais segura”, declarou. “Confio plenamente na competência dos nossos instrutores para transmitir conhecimento e experiência. Desejo sucesso a todos nessa jornada. Que Deus abençoe e que, ao final, possamos comemorar mais uma formatura de praças e oficiais. Contem com este comando e com este governo. Avante PMPA!”.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros também aproveitou a ocasião para citar os investimentos realizados em segurança pública no Pará. “No ano de 2024, recebemos um investimento total de mais de 112 bilhões. Investimento direcionado à nossa infraestrutura logística e especialmente à valorização do nosso maior ativo, nossos recursos humanos, nossa tropa. Somente em capacitação, nos cursos operacionais, empregamos cerca de um milhão e quatrocentos mil reais para preparar nossa tropa para o atendimento ao cidadão”, finalizou o comandante.

O secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, ressaltou que os investimentos fazem parte de um projeto maior de transformação do Estado. “Estamos entregando hoje um Pará muito melhor. Ainda não é o Pará que a gente quer. O Pará que a gente quer nós vamos entregar junto com vocês”, declarou.

Formação – Ao todo, iniciaram os cursos 104 alunos no CFO e 1.009 no CFP. As atividades estão distribuídas entre a Academia da Polícia Militar Coronel Fontoura (APM), em Marituba, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), em Belém, e quatro polos descentralizados em Mosqueiro, Castanhal, Santa Izabel e Barcarena.

Com um corpo discente formado por 756 homens e 253 mulheres no CFP, e 73 homens e 31 mulheres no CFO, a turma de 2025/2026 marca também o avanço na participação feminina na corporação, com igualdade de condições no processo seletivo.

Já na tropa do Corpo de Bombeiros 30 cadetes oficiais do CBM e 465 praças iniciaram o curso.

Para muitos, o momento representa a realização de um sonho. É o caso do coronel da reserva da Polícia Militar, Nelson Norat, que falou emocionado sobre a conquista do filho.

“Meu filho fez a inscrição olhando sempre o espelho dentro de casa e a oportunidade. E conseguiu, graças a Deus. A expectativa é de que ele se forme e consiga atender aos nossos paraenses.”

A aluna Brenda Delmeira, de 25 anos, compartilhou a superação pessoal para chegar até o curso de formação. “Esse foi um momento muito esperado. O concurso tem muitas etapas, e cada uma era um desafio. Estudava com meu filho no colo, dividia casa com amigas. Vim de Imperatriz, no Maranhão, e estou muito feliz por estar aqui. Esse é o primeiro concurso sem cota para mulheres, competimos igualmente com os homens. Quero fazer esse curso com excelência e servir à sociedade.”

Fonte: Agência Pará

