Governo do Pará inicia pagamento dos salários de servidores estaduais no dia 28

Foto de Vinícius Soares | Estado mantém o compromisso da remuneração e vencimentos em dia do funcionalismo público estadual, o que também contribui com a economia

O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), iniciará no dia 28 de maio, quarta-feira, o pagamento dos salários dos servidores públicos estaduais, referentes ao mês de maio.

O pagamento dos vencimentos dos servidores estaduais contribui para o fortalecimento da economia local, representa o compromisso do Estado com o funcionalismo público e, ao mesmo tempo, reforça a importância de manter a economia ativa. Isso porque os recursos injetados por meio da folha de pagamento impactam diretamente os setores do comércio e dos serviços, promovendo efeitos positivos em diversas regiões do Estado.

O calendário de pagamento terá início com os militares inativos e os pensionistas civis e militares, além dos aposentados civis e das pensões especiais da Seplad. O processo será concluído no dia 30 de maio, com o pagamento aos servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), tanto da capital quanto do interior.

Confira o calendário abaixo:

Dia 28 (quarta-feira) – Inativos militares e pensionistas civis; militares e inativos civis e pensões especiais/Seplad.

Dia 29 (quinta-feira) – Controladoria Geral, Vice-Governadoria, Casa Civil, Casa Militar, Procuradoria Geral, Defensoria Pública, Sedap, Sectet, Sefa, Seplad, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Seju, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, Seac, Semu, Seaf, Sepi, Seirdh, Secir, NGTM, NEPMV, NGPR, Artran, NGPM, Fadep, Corpo De Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Adepará, Arcon, Codec, Ceasa, Cohab, PCE/PA, Detran, Egpa, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Hospital De Clínicas, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Santa Casa De Misericórdia, Imetropará, Iasep, Igepps, IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Seap, Uepa, Ideflor-Bio, Cph, Fundação Parápaz. .

Dia 30 (sexta-feira) – Seduc (capital e interior).

Fonte: debatecarajas/Vinícius Soares e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/05/2025/07:32:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...