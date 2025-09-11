Governo do Pará lança PSS com 612 vagas para diferentes níveis de escolaridade

Foto:Reprodução | As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, que iniciam entre 00h00 do dia 10 de setembro de 2025 e 23h59 do dia 14 de setembro de 2025.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap) abriu inscrições para o 3º Processo Seletivo Simplificado (PSS) de 2025, ofertando 612 vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Os salários podem chegar a R$ 5.639,00. As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, que iniciam entre 00h00 do dia 10 de setembro de 2025 e 23h59 do dia 14 de setembro de 2025.

Waldilson Colins, titular da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) da Seap, conta que a chegada dos novos profissionais representará um reforço essencial para o fortalecimento das políticas de gestão penitenciária. “Eles irão atuar diretamente no apoio às rotinas administrativas e operacionais, garantindo maior eficiência, celeridade e qualidade na execução dos serviços.

Além disso, contribuirão para a valorização da força de trabalho já existente, promovendo uma melhor distribuição das atividades e favorecendo o alcance dos resultados estratégicos da Secretaria”, detalhou Colins.

Documentação – A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) recomenda a leitura minuciosa do edital, analisando cuidadosamente cada item, principalmente os requisitos obrigatórios para a participação no processo seletivo. Vale destacar que a ausência dos documentos exigidos – especialmente os pessoais, é uma das principais causas de eliminação no PSS, assim como a anexação de arquivos incorretos ou divergentes dos solicitados no certame.

Remunerações

Nível fundamental: R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) + 100 % de Gratificação Risco de Vida R$ R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) + R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de auxilio alimentação, nos termos das legislações em vigor.

Nível médio: R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) + 100 % de Gratificação Risco de Vida R$ R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) + Abono Salarial de R$ 100,00 (cem reais) + R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de auxilio alimentação, nos termos das legislações em vigor.

Nível superior: R$ 1.724,64 (um mil e setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos) + 100% de Gratificação Risco de Vida R$ 1.724,64 (um mil e setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos) + 40 % Gratificação de Escolaridade R$ 689,86 (seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) + Auxílio Alimentação de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos das legislações em vigor.

Cargos disponíveis: Analista em Gestão de Informática, Analista em Gestão Penitenciária, com graduação em Ciências Sociais; Enfermagem; Medicina; Medicina com Especialização em Psiquiatria; Nutrição; Odontologia; Pedagogia; Psicologia; e, Serviço Social; Analista em Gestão Pública, com graduação em Ciências Contábeis; Assistente Administrativo; Assistente de Agropecuária; Assistente de Informática; Assistente de Reinserção Social e Trabalho; Auxiliar de Serviços de Agropecuária; Educação Física; Medicina Veterinária; Técnico em Enfermagem.

Algumas funções exigem, além do diploma ou certificado de conclusão, requisitos adicionais, como a conclusão de um curso técnico específico ou o registro em um Conselho de Classe. Para garantir o cumprimento das exigências de escolaridade e qualificação para a função desejada, é essencial consultar o anexo PSS.SEAP Nº 03.2025 – EDITAL Nº 01.2025.PSS.SEAP – ABERTURA no site. No caso do cargo de motorista, é obrigatório que o candidato possua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias “B”, “C”, “D” ou “E”.

A Seap reforça que o Processo Seletivo Simplificado é uma oportunidade para profissionais comprometidos com a ética, a responsabilidade e a missão de contribuir para a segurança pública e a ressocialização. Para informações gerais e inscrição, acessar este link.

Fonte:Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2025/08:51:38

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...