Governo do Pará orienta onde buscar atendimento em saúde mental pelo SUS

No Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), reforça à população que o cuidado com a mente deve ser contínuo e acessível.

Unidades de saúde em todo o Estado estão preparadas para oferecer acolhimento e atendimento gratuito a quem enfrenta sofrimento psíquico, ansiedade ou outras demandas emocionais.

A secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Vaz, destacou a importância da atenção aos sinais da mente. “Essa data requer uma reflexão para que possamos dar mais atenção para os avisos da nossa mente que podem repercutir no corpo inteiro. Reconhecer a importância da saúde mental, desafiar qualquer estigma associado ao tema e buscar apoio quando necessário é fundamental para lidar com essas questões de forma eficaz”, afirmou.

Atendimento próximo de casa, sem julgamento

A rede de atenção em saúde mental do Pará segue o modelo comunitário e territorial previsto na Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. A atuação da Sespa busca romper com o modelo hospitalocêntrico, garantindo atendimento próximo da família, no território onde a pessoa vive.

Segundo Ana Paula Reis, diretora de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Sespa, o acolhimento respeitoso e sem julgamento é essencial para o cuidado. “A escuta atenta e qualificada, com compreensão e empatia, evita o agravamento do sofrimento e permite que o profissional de saúde mental ofereça o suporte necessário a cada caso”, explicou.

A população pode procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os 87 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) distribuídos em todo o Estado. Nesses locais, a porta de entrada é o acolhimento, com equipe especializada para orientar e encaminhar o usuário conforme sua necessidade.

Situações de crise: saiba onde ir

Em casos mais graves ou de crise emocional, o atendimento pode ser feito pelo:

Samu – 192 (urgência móvel)

UPAs 24h (Unidades de Pronto Atendimento)

Serviço de emergência psiquiátrica do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém

Apoio emocional 24h pelo telefone 188

Mesmo quem não consegue, no primeiro momento, procurar diretamente um serviço de saúde, pode encontrar apoio emocional através do Centro de Valorização da Vida (CVV), parceiro do SUS. O atendimento é gratuito, sigiloso e está disponível pelo telefone 188, 24 horas por dia.

Para acolhimento e atendimento psicológico:

Procure a UBS ou CAPS mais próxima da sua casa.

🚨 Se estiver em crise ou situação grave:

Ligue Samu 192 ou vá até uma UPA 24h

📞 Apoio emocional por telefone:

Ligue gratuitamente para o CVV – 188, 24h por dia, com atendimento sigiloso e humanizado.

🌐 Mais informações sobre a rede pública de saúde mental:

Acesse os canais da Sespa ou informe-se na unidade de saúde do seu município.

