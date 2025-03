Governo do Pará promove mutirão de regularização ambiental em três municípios

(Foto: Divulgação) – Parceria com o programa Escritórios Verdes, da JBS, vai beneficiar produtores da cadeia produtiva da pecuária em Marabá, São Félix do Xingu e Novo Repartimento.

Eles também poderão se inscrever em políticas públicas estaduais

Pequenos produtores rurais das cidades de Marabá, São Félix do Xingu e Novo Repartimento terão a oportunidade de iniciar ou retomar o processo de regularização ambiental de suas propriedades e inscrever-se em políticas públicas estaduais por meio de uma ação do Governo do Pará e do programa Escritórios Verdes, da JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Os mutirões oferecerão inscrição, análise e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o cadastro para políticas públicas como os programas estaduais Territórios Sustentáveis, Pecuária Sustentável do Pará, Valoriza TS (de Pagamento por Serviços Ambientais), Regulariza Pará, entre outros.

Os eventos vão ocorrer nos dias 10, 12 e 14 de março, em Marabá, São Félix do Xingu e Novo Repartimento, respectivamente, e contarão com ampla programação de apresentação dos programas e de casos de sucesso, esclarecimento de dúvidas, além das inscrições que serão realizadas por meio do preenchimento de formulários.

“O nosso objetivo, ao conduzir os produtores rurais do Estado aos nossos programas e à regularização ambiental, é contribuir com a restauração produtiva no Estado, com a produção de alimentos de forma sustentável, e também facilitar o acesso desses produtores às nossas políticas públicas. Muitas vezes informações valiosas sobre como acessá-las e até mesmo os benefícios não chegam até eles, então esses eventos têm o objetivo de aproximá-los disso, contando evidentemente com o apoio de uma rede de parceiros e articuladores fundamentais nesse processo”, explica o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Raul Protazio Romão.

“Essa ação é super importante, principalmente para o sudeste do Pará que possui um dos maiores rebanhos bovinos do Estado e muitos produtores rurais. A JBS, por meio dos Escritórios Verdes, quer fazer parte das soluções para a produção rural do Pará”, diz Ewerton Araújo, supervisor do programa no Pará.

Os atendimentos serão realizados por equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e por agentes do Escritórios Verdes nos dias: 10 de março, em Marabá, das 8h às 18h, no Carajás Centro de Convenções; 12 de março em São Félix do Xingu, no Salão Paroquial Santiago, no Centro, também das 8h às 18h; e no dia 14 de março em Novo Repartimento, no auditório da Prefeitura Municipal, no bairro do Morumbi, também com atendimentos das 8h às 18h.

Os eventos serão realizados, além da Semas e Escritórios Verdes da JBS, pelas secretarias Estaduais de Desenvolvimento Agropecuário (Sedap), de Agricultura Familiar (Seaf); além do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), Prefeituras Municipais, por meio das secretarias municipais de Agricultura e de Meio Ambiente, Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Fetagri), Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar do Brasil (Fetraf), Sindicatos de Produtores Rurais e de Agricultores, além da The Nature Conservancy Brasil (TNC) e Solidaridad.

Documentos necessários – Os pequenos produtores rurais que desejarem validar o CAR devem comparecer nos endereços sinalizados munidos de documentos pessoais (CPF, RG e Comprovante de Residência), Registro de Beneficiário do Incra (para produtores assentados), Certificado de Agricultura Familiar (CAF) e o Relatório de Georreferenciamento do Imóvel Rural (GEO) – esse último não é obrigatório.

Serviço:

10/03 – Marabá

Local: Carajás Centro de Convenções

Endereço: BR-222, 5210 – Nova Marabá

Horário: 8h às 18h (com intervalo para almoço)

12/03 – São Félix do Xingu

Local: Salão Paroquial Santiago

Endereço: Avenida Osterno Maia, S/N – Centro.

Horário: 8h às 18h (com intervalo para almoço)

14/03 – Novo Repartimento

Local: auditório da Prefeitura Municipal de Novo Repartimento

Endereço: Avenida dos Girassóis, Quadra 25, nº 15 – bairro Morumbi.

Horário: 8h às 18h (com intervalo para almoço)

