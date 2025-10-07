Governo do Pará promove troca de experiências entre Procons municipais

Foto:Reprodução | Evento promovido pela Secretaria de Justiça reúne representantes de várias cidades, para compartilhar informações na defesa do consumidor

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça (Seju) e de sua Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Pará), realiza, de hoje (6) até quarta-feira (8), o Encontro dos Procons Municipais do Estado do Pará.

O evento promove a troca de experiências e de informações sobre o trabalho de proteção ao consumidor em várias cidades, com foco na defesa de direitos no ambiente digital e nas ações municipais.

A abertura do encontro contou a presença de representantes da Política Estadual de Defesa do Consumidor, como a Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia do Consumidor, e a Defensoria Pública do Estado (DPE), através do Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor. O titular da Seju, Evandro Garla, reforçou a importância de alinhar estratégias para assegurar a justiça nas relações de consumo.

“O Procon Pará já realizou, em 2025, mais de 13 mil atendimentos. Esse é um trabalho feito de forma integrada, do atendimento em cada município até as reuniões para debater políticas e orientações ao consumidor. Por isso é fundamental essa troca de informações, de diferentes cenários, para fortalecer ainda mais a rede”, explica o secretário.

Evandro Garla também ressaltou ainda que a unidade de informações e o trabalho conjunto de diferentes órgãos são fundamentais para defender o consumidor em períodos de grande movimentação no comércio, como no Círio de Nazaré, na COP30 e durante as festas de fim de ano. A estratégia também inclui turistas e moradores diante das atualizações de preços e serviços na cidade.

Proteção ao consumidor – A diretora do Procon Pará, Gareza Moraes, observou que questões envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados e a administração de fundos de defesa do consumidor são as principais solicitações dos Procons municipais. “Também vamos conversar sobre rotina de atendimento, processos administrativos, o sistema da Secretaria Nacional do Consumidor e outros tópicos para aprimorar a proteção ao consumidor paraense”, complementou.

A coordenadora do Procon do município de Curuçá, Luana Monteiro, afirma que o evento incentiva a trabalhar ainda mais pelo consumidor. “Em um encontro assim, conhecemos situações que ainda não experimentamos ou desenvolvemos um novo olhar para um caso antigo. E levar isso para a nossa cidade é importante, para consumidores, fornecedores e toda rede de atendimento”.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/11:44:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...