Governo do Pará vai garantir traslado dos corpos das vítimas que morreram em acidente

Os estudantes hospitalizados também estão sendo assistidos pelo governo estadual”, informa o posicionamento. | Foto:Reprodução

Governo do Pará e MEC prestam apoio às famílias das vítimas de acidente com estudantes. Aulas suspensas e suporte psicológico oferecido.

Em nota publicada no início da tarde de quarta-feira na Agência Pará, o governo estadual confirmou estar em contato com o Ministério da Educação (MEC) para prestar apoio às famílias das vítimas do acidente.

“O MEC está intermediando com a Força Aérea Brasileira (FAB) o traslado dos corpos e também dos estudantes feridos. Psicólogos e equipe multidisciplinar do Governo do Pará acompanham os familiares. Os estudantes hospitalizados também estão sendo assistidos pelo governo estadual”, informa o posicionamento.

O reitor afirmou que está em contato com autoridades responsáveis pela apuração dos fatos, e agradeceu às universidades federais de Goiás (UFGO) e do Tocantins (UFTO), bem como os institutos federais desses mesmos estados, por também instalarem comitês de crise para dar o suporte necessário.

“Vamos providenciar a volta de quem quiser voltar e respeitamos quem quis seguir viagem, mas estamos à disposição de todos os familiares dos 127 alunos que viajaram, bem como dos motoristas dos quatro ônibus”, reforçou Pereira, informando em seguida que tanto os ônibus como os condutores eram vinculados à UFPA por meio de contrato, ou seja, eram terceirizados.

Gilmar disse ainda que, por ora, os outros três veículos estão parados em Porangatu, e que aguarda manifestação dos estudantes que desejem retornar para providenciar um meio de trazê-los de volta.

O reitor informou ainda que, apesar de o luto não prever, autorizou que a pró-reitoria responsável suspenda as aulas da UFPA nos próximos dias, pelo menos na área do Mirante – que inclusive pode ser o local do velório dos dois estudantes que serão enterrados na capital paraense. “Onde as famílias decidirem, nós faremos”, garantiu o reitor.

