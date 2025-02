Governo do Pará vai patrocinar Gavião Kyikatejê, 1º time indígena do Brasil

Foto: Reprodução | Campanha foi idealizada por um grupo de publicitários brasileiros.

O Governo do Pará anunciou o patrocínio ao Gavião Kyikatejê, o primeiro time indígena de futebol profissional do Brasil. O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho.

O Gavião Kyikatejê foi criado em 2009 e está sediado em Bom Jesus do Tocantins, na região de Marabá. A equipe surgiu como uma resposta à falta de oportunidades para os jovens indígenas no futebol paraense e, desde então, tem se destacado como um símbolo de resistência e luta pela presença dos povos originários no esporte.

Em 2013, o time fez sua estreia na elite do futebol paraense, mas enfrentou dificuldades financeiras, o que resultou no rebaixamento no ano seguinte. Atualmente, o Gavião Kyikatejê busca recursos para garantir sua sobrevivência e continuar promovendo o talento indígena nos gramados.

O patrocínio do Governo do Pará ocorreu após o Gavião mobilizar figuras relevantes do jornalismo esportivo nacional em busca de incentivo financeiro. O narrador Milton Leite, conhecido pela sua voz marcante nas transmissões esportivas, aderiu à campanha na última semana.

A campanha foi idealizada por um grupo de publicitários brasileiros, incluindo Victor Toyofuku, Yohanna Ioshua e Henrique Louzada, em parceria com a produtora Balma Films, do diretor Thiago Balma, e com o diretor Luiz Whately.

O projeto audiovisual, que ganhou vida com animações da Dirty Work, trilha sonora da Bumblebeat e finalização da Cuadro Post, visa mostrar a importância do clube não apenas no futebol, mas também na valorização da comunidade indígena.

