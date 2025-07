Governo e Prefeitura preparam motoristas para atender público da COP 30

(Foto: Reprodução) – A primeira reunião com representantes de taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo ocorreu na sede do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), na capital.

O Governo do Pará e a Prefeitura de Belém deram início, nesta terça-feira (15), a um diálogo com profissionais do transporte urbano com o objetivo de qualificar os serviços prestados à população e aos visitantes durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP 30), que será realizada em Belém em 2025.

A primeira reunião com representantes de taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo ocorreu na sede do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), na capital.

De acordo com a diretora-geral do Detran, Renata Coelho, a iniciativa marca o início de um trabalho conjunto entre governo, prefeitura e categorias do transporte, visando garantir um atendimento de excelência aos participantes da conferência climática. “Queremos valorizar o papel essencial desses profissionais, que serão os primeiros a receber as delegações e visitantes”, afirmou.

Entre as medidas planejadas estão a padronização de uniformes e a realização de cursos de capacitação e certificação. Os treinamentos, que serão conduzidos pelo Sebrae, abordarão temas como hospitalidade, comunicação com visitantes estrangeiros, roteiros turísticos, pontos estratégicos da COP, segurança viária, mobilidade urbana, ética e sustentabilidade.

A Prefeitura de Belém também está envolvida na articulação. Segundo o secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade, Luciano Oliveira, o cadastro dos taxistas já foi atualizado, e agora será iniciada a organização dos dados de mototaxistas e motoristas de app. A base será usada para estruturar políticas públicas e direcionar investimentos voltados ao setor.

A proposta recebeu aprovação das lideranças das categorias. A presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativos do Pará (Amap), Elke Silva, destacou a importância do apoio governamental. “Já estamos nos capacitando por conta própria, mas esse suporte oficial fortalece nosso preparo para a COP”, disse.

Para José de Ribamar Silva, conhecido como Alemão, presidente do Sindicato dos Mototaxistas e Motoentregadores Autônomos do Pará (Sindmapa), a conferência é uma oportunidade de valorização da categoria. “Queremos melhores condições de trabalho e reconhecimento. Esse legado será importante para todos”, afirmou.

Oswaldo Neto, da Cooperativa de Taxistas da Doca, também avaliou positivamente a iniciativa. “Esse diálogo mostra que o setor está sendo ouvido e valorizado pelas autoridades”, declarou.

Participaram da reunião o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia; o diretor de Transporte da Segbel, Julivan Costa; e o gestor do eixo Mobilidade para a COP 30 do Sebrae, Alexandre Fernandes.

