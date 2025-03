Governo entrega fuzis à PCPA e vai instalar mais 50 totens

A vice Hana Ghassan, o governador Helder Barbalho e o prefeito de Belém Igor Normando, durante a entrega do armamento à Polícia Civil. | Celso Rodrigues/Diário do Pará

Instalação dos totens faz parte do projeto “Cidades Inteligentes” e a aquisição de armamento vai reforçar a repressão ao crime organizado.

Reforçando seu compromisso com a segurança pública, o governador do Pará, Helder Barbalho, assinou ontem (10), uma Ordem de Serviço que viabiliza a instalação de 50 novos totens de segurança em Belém e no interior. Também foram entregues 20 fuzis de alta precisão à Polícia Civil. A cerimônia aconteceu na sede da Segup, no bairro do Marco, e contou com a presença de autoridades da segurança pública tanto estadual quanto municipal.

Durante a cerimônia, o governador ressaltou a relevância da nova estrutura de segurança. “Hoje, avançamos em duas agendas. Primeiro, estamos assegurando armas de alto calibre para a Polícia Civil do Estado, o que a tornará mais preparada no enfrentamento da criminalidade. Isso inclui fuzis e armamentos pesados de última geração “, afirmou.

“Além disso, hoje estamos avançando na estratégia de tecnologia para os municípios do Estado. Atualmente, já implementamos em seis municípios totens tecnológicos voltados para a fiscalização. Esses totens fazem contatos diretos com o 190. Estamos ampliando esse recurso e planejamos instalar 100 totens em 21 cidades do Estado, garantindo que todos os municípios com mais de 90 mil habitantes tenham acesso a essa tecnologia para monitorar ruas e espaços públicos, e isso implica para nós um importante incremento e apoio, para que com tecnologia e a presença de policiamento nas ruas nós possamos ampliar a cobertura de combate à criminalidade e proteção à vida da nossa população”, acrescentou Helder.

Os novos totens de segurança, que representam um investimento de mais de R$ 10 milhões, fazem parte do projeto “Cidades Inteligentes”, colocando o Pará como o sexto Estado brasileiro a adotar essa tecnologia. Cada um dos dispositivos possui quatro câmeras fixas e uma câmera de 360°, assegurando um monitoramento eficiente das áreas ao redor. Além disso, os totens são equipados com câmeras frontais, um botão de emergência para contato em tempo real com o Centro Integrado de Operações (Ciop – 190), alto-falantes de grande alcance, alarmes sonoros e um sistema de rastreamento em tempo real.

Fuzis

Já o armamento disponibilizado à PCPA é avaliado em R$ 607.805,20 e foi destinado à Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Esses equipamentos irão aumentar a eficácia das ações policiais em cenários de alto risco, minimizando os impactos colaterais e promovendo a segurança dos agentes e da comunidade. Ademais, os novos fuzis são fundamentais para o enfrentamento do crime organizado.

No decorrer do evento, o governador aproveitou para visitar as obras de expansão da sede da Segup, visando oferecer um ambiente mais apropriado para acomodar todos os departamentos da secretaria.

Fonte: Trayce Melo/Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2025/14:03:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...