Governo exonera recém nomeado para superintendente do Incra no Pará

O ex-deputado Neil Duarte é coronel da Polícia Militar. — Foto: Agência Pará

Lorenzoni torna sem efeito nomeação de ex-deputado do Pará como superintendente regional do Incra

Decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (26). Nomeação durou uma semana.

O ex-deputado coronel da PM Neil Duarte (PSD) não é mais superintendente regional do Incra no Pará, de acordo com a publicação do Diário Oficial da União (DOU), desta sexta-feira (26). O ministro Onyx Lorenzoni tornou sem efeito a portaria que nomeou o coronel há uma semana.

Ele estava responsável pelo programa de reforma agrária e ordenamento fundiário de municípios da região metropolitana de Belém, ilha do Marajó e parte das regiões nordeste e sudeste do estado. A publicação não explica o motivo da saída de Neil.

O G1 tenta contato com o ex-superintendente e aguarda posicionamento do Instituto Nacional de Colonização e Regularização Fundiária (Incra).

Por G1 PA — Belém

