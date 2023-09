Governo Federal e LATAM inauguram nova rota Brasil-África no Aeroporto de Guarulhos

Área de embarques do Aeroporto Internacional de Guarulhos: nova rota Brasil-África será operada pela LATAM com aeronaves Boeing 787-900 com capacidade para 300 passageiros – Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O Governo Federal e a LATAM Brasil celebraram neste sábado (2), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, a inauguração da rota São Paulo-Joanesburgo. Na solenidade, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, representou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O grupo LATAM foi representado por Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil. Executivos da Embratur, GRU Airport e Infraero também estiveram presentes.

O voo LA8058 (Guarulhos-Joanesburgo) será operado três vezes por semana em aeronaves Boeing 787-900 com capacidade para 300 passageiros. A previsão é que a nova rota transporte anualmente cerca de 75 mil passageiros entre Brasil e África do Sul.

“O presidente Lula nos havia solicitado mais voos com a África e, graças a essa importante iniciativa da LATAM, estamos inaugurando o voo Guarulhos-Joanesburgo, que fará conexão com outros 47 destinos no continente africano”, afirmou Márcio França.

“A LATAM tem compromisso com o Brasil. Nenhuma outra empresa aérea voa deste país para 90 destinos no mundo. E agora somos a única brasileira a voar do Brasil para a África”, ressaltou Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.

O primeiro voo decolou neste sábado (2) às 17h25 (hora local) e pousa em Joanesburgo neste domingo (3) às 8h10 (hora local).

Fonte:Agência Brasil / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2023/17:12:04

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...