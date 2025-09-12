Governo federal entrega 37 unidades habitacionais no Pará

(Foto: Reprodução) – O Ministério das Cidades já contratou 321 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida Rural em Abaetetuba, totalizando investimentos de mais de R$ 24 milhões no município

O ministro das Cidades, Jader Filho, fará uma inauguração histórica na tarde desta sexta-feira (12), em Abaetetuba, no nordeste do Pará. Um total de 37 casas do programa Minha Casa, Minha Vida, na modalidade Rural, serão entregues para as famílias beneficiadas da região.

O Ministério das Cidades já contratou 321 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida Rural em Abaetetuba, totalizando investimentos de mais de R$ 24 milhões no município. Além disso, há mais obras de habitação na área urbana a serem entregues futuramente à população.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2025/15:03:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...