Governo Federal investiga aumento abusivo nos preços de hotéis em Belém para a COP30

O governo federal deu início a uma investigação sobre os preços considerados abusivos por hotéis em Belém durante a COP30 — Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, agendada para novembro de 2025. A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, notificou pelo menos 23 estabelecimentos na capital paraense.

Conforme um documento obtido pela CNN, a Senacon identificou os aumentos como uma “ameaça à imagem institucional do Brasil no cenário internacional”. A entidade destacou que essas práticas infringem o direito do consumidor e podem prejudicar a reputação do país como anfitrião de eventos globais.

A investigação revelou que pacotes de hospedagem para a COP30 estão sendo oferecidos por preços que podem chegar a R$ 2 milhões, representando um aumento de cerca de 1000% em relação à média histórica do setor local. As notificações, enviadas no início de junho, exigem informações detalhadas, incluindo:

– Comparação entre os preços durante a COP30 e o Círio de Nazaré, um evento religioso tradicional;

– Notas fiscais relacionadas a investimentos em infraestrutura;

– Contratos com fornecedores;

– Planilhas de custos operacionais e de pessoal.

Reação do Setor Hoteleiro

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) no Pará expressou sua preocupação e pediu que a Senacon reavalie o procedimento adotado. Em nota, a associação argumenta que o processo foi impulsionado por reportagens e não por análises técnicas, considerando-o “especulativo”. Além disso, criticou o volume e a natureza das informações solicitadas, que são vistas como sensíveis e estratégicas, podendo afetar a competitividade do setor.

A ABIH também contestou a comparação dos preços com os do Círio de Nazaré, ressaltando que os públicos dos dois eventos são bastante diferentes. Enquanto o Círio atrai majoritariamente peregrinos, a COP30 reunirá delegações internacionais, autoridades, imprensa global e empresas, com demandas logísticas significativamente maiores.

A associação expressou “profunda preocupação” com o pedido de dados fiscais e contratuais, que poderiam impactar as operações dos hotéis.

Medidas Governamentais e Impacto na Organização

O aumento nos preços e a ocupação limitada da rede hoteleira em Belém têm gerado apreensão tanto no governo quanto na organização da COP30. Em maio, o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da conferência, declarou que os valores praticados estavam “incompatíveis” com as necessidades para receber as delegações internacionais.

Em resposta às dificuldades enfrentadas, o governo decidiu realizar a Cúpula de Líderes da COP30 em Brasília (DF), antes do evento principal em Belém. As datas para essa cúpula ainda não foram definidas.

