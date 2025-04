Governo federal reforça combate à dengue com R$ 300 milhões e foco em Novo progresso e mais 79 cidades

Foto: Reprodução | Itaituba, Redenção e Novo Progresso estão entre os municípios do Pará que receberão centros de hidratação e ampliação da vacinação.

Para reduzir os casos graves e óbitos por dengue, o Ministério da Saúde anunciou, nesta terça-feira (8), novas ações emergenciais em apoio aos estados e municípios com maior incidência da doença. O foco inicial será em 80 cidades prioritárias. No Pará, as ações serão realizadas em Itaituba, Redenção e Novo Progresso — municípios com alta taxa de transmissão ou aumento no número de casos e população acima de 100 mil habitantes.

As medidas incluem a instalação de centros de hidratação com até 100 leitos cada, que serão implantados em unidades de saúde ou estruturas temporárias, como tendas ou contêineres. Ao todo, o investimento será de R$ 300 milhões. Os espaços servirão para atender pacientes com dengue, oferecendo hidratação oral ou venosa, evitando complicações e internações.

Além disso, os municípios receberão apoio para expandir a cobertura vacinal, com ações de busca ativa por não vacinados, monitoramento de estoques e garantia de abastecimento. Itaituba, Redenção e Novo Progresso estão entre as 16 cidades que passarão a ofertar a vacina contra a dengue pela primeira vez.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a redução de 75% dos casos e 83% dos óbitos por dengue em 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Apesar da queda, ele alertou para a necessidade de manter a vigilância e fortalecer as ações de prevenção e resposta à doença.

A Força Nacional do SUS já foi acionada em municípios como São José do Rio Preto (SP), Santarém (PA), Macapá (AP) e Porto Velho (RO), e segue mobilizada para atuar nas regiões mais críticas. Também serão distribuídos 1.260 equipamentos de ultrabaixo volume (UBV) para o combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor da doença.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/04/2025/14:08:50

