Governo inaugura Usina da Paz de Benevides (PA); nesta sexta-feira (16)

O Governo do Pará inaugura nesta sexta-feira (16) a nova Usina da Paz (UsiPaz) de Benevides, na Região Metropolitana de Belém. A cerimônia de entrega contará com a presença do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan.

A unidade será a 13ª Usina da Paz em funcionamento no estado e está localizada no distrito de Murinin, ao longo da rodovia PA-404. O espaço integra o programa Territórios pela Paz (TerPaz), iniciativa que visa promover cidadania, inclusão social e redução da violência em áreas de maior vulnerabilidade.

Estrutura moderna e multifuncional

A UsiPaz de Benevides oferece uma estrutura ampla e moderna, com serviços gratuitos nas áreas de:

Saúde (consultórios médicos e odontológicos);

Educação (salas de estudo e robótica);

Cultura e esporte (quadra poliesportiva, piscina, espaços de convivência);

Qualificação profissional (salas para cursos técnicos);

Assistência social.

A secretária de Articulação da Cidadania, Elieth Braga, e a prefeita de Benevides, Luziane Solon, estiveram em visita técnica ao novo espaço nesta semana.

Expansão do TerPaz

Com a nova unidade, o estado amplia ainda mais o alcance do programa TerPaz. Já estão em operação UsiPaz nas seguintes localidades:

Belém (Jurunas/Condor, Guamá, Terra Firme, Bengui, Cabanagem);

Ananindeua;

Marituba;

Castanhal;

Abaetetuba;

Marabá;

Parauapebas;

Canaã dos Carajás.

Somente em 2025, foram inauguradas as unidades de Castanhal, Marabá e Abaetetuba, beneficiando diretamente mais de 616 mil pessoas.

Fonte: Diário do Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/05/2025/15:21:36

