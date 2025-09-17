Governo inicia pagamento dos servidores estaduais no próximo dia 26

(Foto: Reprodução) – Estado mantém o compromisso com os servidores, garante a remuneração dentro do prazo, e contribui para a movimentação da economia paraense

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), iniciará o pagamento dos servidores estaduais referente ao mês de setembro no dia 26 (sexta-feira).

O calendário de pagamento começará com os militares inativos e os pensionistas civis e militares, seguido pelos aposentados civis e pelas pensões especiais da Seplad, encerrando no dia 30 com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), tanto da capital quanto do interior.

Mais uma vez, o Governo do Estado reafirma seu compromisso com os servidores, não apenas garantindo o cumprimento dos pagamentos dentro do prazo, mas também promovendo a movimentação da economia local e o fortalecimento da qualidade dos serviços prestados pelo funcionalismo público. Essas ações refletem a prioridade do governo em valorizar os servidores estaduais, assegurar a continuidade dos serviços essenciais e impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Pará.

Confira o calendário abaixo:

Dia 26 (sexta-feira) – Inativos militares e pensionistas civis; militares e inativos civis e pensões especiais/Seplad.

Dia 29 (segunda-feira) – Controladoria Geral, Vice-Governadoria, Casa Civil, Casa Militar, Procuradoria Geral, Defensoria Pública, Sedap, Sectet, Sefa, Seplad, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Seju, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, Seac, Semu, Seaf, Sepi, Seirdh, Secir, NGTM, NEPMV, NGPR, Artran, NGPM, Fadep, Corpo De Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Adepará, Arcon, Codec, Ceasa, Cohab, PCE/PA, Detran, Egpa, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Hospital De Clínicas, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Santa Casa De Misericórdia, Imetropará, Iasep, Igepps, IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Seap, Uepa, Ideflor-Bio, Cph, Fundação Parápaz. .

Dia 30 (terça-feira) – Seduc (capital e interior).

