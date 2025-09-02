Governo investe em equipamentos de alta tecnologia para fortalecer a segurança pública no Pará

(Foto: Divulgação) – Drones, totens, câmeras corporais e de videomonitoramento, detectores de metal e computadores de alto desempenho estão entre as principais aquisições de equipamentos de alta tecnologia realizadas pelo Governo do Estado, nos últimos anos, para fortalecer operações e garantir mais segurança para a população paraense.

“Adquirimos mais de 100 totens de segurança, inclusive de autoatendimento à mulher, com objetivo de ampliar nosso alcance de monitoramento. Contamos ainda com 3 mil câmeras corporais, que não só auxiliam a população, mas, sobretudo, os nossos agentes durante as abordagens. Todo esse aparato somado às aquisições de cada força, nos ajuda a melhorar a atuação dos nossos agentes, o que reforça nas ações de combate aos crimes refletindo nos índices positivos que nosso Estado vem apresentando”, ressalta Ualame Machado, secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

As Polícias Civil, Militar e Penal também foram contempladas com ferramentas tecnológicas de inteligência que auxiliam investigações e operações de segurança. Mais de 10 workstations (computadores de alto desempenho projetados para tarefas profissionais que exigem grande capacidade de processamento e recursos) e 11 drones foram adquiridos, recentemente, somente pela Polícia Civil.

“Todo esse aparato tecnológico é investido para trazer maior eficiência, tanto na elucidação dos crimes, como no campo da operacionalidade, trazendo mais assertividade e até mesmo segurança para que os nossos operadores, no momento das ações, tenham os elementos de informação suficientes para que possam desempenhar e desenvolver a operação da melhor maneira possível, alcançando os melhores resultados possíveis”, diz Temmer Khayat, delegado-geral adjunto da Polícia Civil.

De 2019 a 2025, a Polícia Militar foi contemplada com mais de 2 mil equipamentos, como computadores, notebooks e tablets, além de máquinas de fusão e conversores de fibra ótica, 600 bodycams, quase 3 mil instrumentos eletroincapacitantes (tasers) e mais de 1 mil radiocomunicadores.

“A Polícia Militar do Estado tem sido destaque nacional com relação à redução da criminalidade, em especial, dos crimes violentos letais intencionais. Estamos em processo de aquisição de 50 drones termais, que são tecnologias de ponta e conseguem auxiliar a tropa ordinária quando o indivíduo, por exemplo, se evade em área de mata. É perigoso um policial militar adentrar em uma área em que não há luminosidade, então esses drones termais ajudam a encontrar os criminosos”, explica o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior.

Entre os equipamentos de alta tecnologia adquiridos pela Polícia Científica, estão: drones, scanner a laser 3D, usado para reconstrução digital de local de crime; sonômetro, para apurar poluição sonora; flat scan, que faz uma espécie de raio X de corpo inteiro do cadáver; FTIR, que usa infravermelho para analisar a composição e estruturas de metais, FID, usada para separar e identificar compostos orgânicos em amostras e o Sistema de Cromatografia líquida acoplada a espectrômetro de massa do tipo quadrupolo (MS/MS), que permite a análise de compostos complexos, incluindo aqueles com baixa volatilidade ou termolabilidade, em amostras diversas, como alimentos, produtos farmacêuticos e ambientais.

“Esses investimentos na PCEPA são importantes para dar segurança técnico-científica para os peritos, para produzirem laudos eficientes, com qualidade, robustos e fazer justiça através das perícias”, ressalta Celso Mascarenhas, diretor-geral da Polícia Científica do Pará.

SEAP – Além da renovação e ampliação da frota de viaturas da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em 2024, o Governo do Estado entregou mais de 500 bodycams para o sistema prisional e pórticos detectores de metal. Um investimento total superior a R$ 15 milhões. As câmeras corporais atendem 17 unidades prisionais dos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Izabel, Marabá, Paragominas, Vitória do Xingu e Tucuruí.

“Os investimentos em tecnologia dentro do sistema penitenciário são de extrema importância, sobretudo, as câmeras corporais, que tornam o Pará um dos três Estados do país que estão implementando essa tecnologia. Esses equipamentos representam um respaldo para o nosso policial penal trabalhar. Além disso, visa coibir aqueles servidores que tentem cometer alguma irregularidade. Essas medidas são um marco histórico no sistema penitenciário paraense”, comemora o titular da Seap, coronel Marco Antônio Sirotheau.

DETRAN – O suporte tecnológico da Central de Controle de Operações Viárias (Sentinela), que atua por meio do videomonitoramento das principais rodovias fiscalizadas pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) é outro ganho para a população paraense. “O Sentinela funciona como suporte ao trabalho dos agentes de fiscalização, identificando entraves ao fluxo da via, veículos irregulares e também agindo preventivamente em situações de risco. É uma ferramenta inovadora que reforça a segurança viária no Estado. O grande resultado desse trabalho tem sido a redução dessas irregularidades nas áreas onde a Central está instalada”, diz o coordenador de operações do Detran, Ivan Feitosa.

BOMBEIROS – A ‘Sala de Informações de Monitoramento de Desastres’, da Coordenação Estadual de Defesa Civil, é um dos destaques tecnológicos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA). “Utilizamos plataformas na internet que emitem alertas, compilamos aquilo que vem para o Pará e emitimos nossos próprios alertas. A gente pretende, com isso, ser referência no monitoramento e na emissão de alerta para que os municípios possam, de forma muito rápida, ter informação de algum tipo de evento extremo na sua região e possam, então, através das suas coordenadoras municipais, realizar as ações necessárias para mitigar os impactos referentes àquele evento extremo”, pontua o tenente Leonardo Santos, chefe do espaço.

Fonte: Agência Pará /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/16:14:30

