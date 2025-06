Governo lança edital do CNU com 3.652 vagas e salários de até R$ 32 mil

(Foto: Reprodução) – De acordo com o Ministério da Gestão serão oferecidas 3.652 vagas, sendo 2.480 para preenchimento imediato e 1.172 para formar cadastro reserva de pessoal.

O edital da segunda edição do Concurso Nacional Unificado será publicado ainda nesta segunda-feira, 30 de junho. A liberação será feita por meio de edição extra do diário oficial da União, de acordo com as última informações. Na última semana havia sido anunciado que a liberação ocorrreria, no mais tardar, até sexta-feira, 4 de junho.

De acordo com o Ministério da Gestão serão oferecidas 3.652 vagas, sendo 2.480 para preenchimento imediato e 1.172 para formar cadastro reserva de pessoal. Das vagas imediatas, 508 serão para cargos de ensino médio e 3.144 para nível superior, com remunerações iniciais de R$ 8 a R$ 16 mil, com até R$ 32 mil em final de carreira.

Somente para o INSS serão 300 vagas para o cargo de analista, com exigência de nível superior e remuneração inicial de R$ 9.767,20, já com o auxilio-alimentação, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Assim que iniciadas, as inscrições poderão ser feias somente pela internet, na página da banca organizadora, que será a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Ao todo são 9 blocos temáticos, com vagas distribuídas da seguinte forma:

Bloco 1 – Seguridade Social, Saúde, Assitencia Social e Previdencia – 789 vagas

Bloco 2 – Cultura e Educação – 130 vagas

Bloco 3 – Ciencias, Dados e Tecnologia – 212 vagas

Bloco 4 – Engenharia e Arquitetura – 306 vagas

Bloco 5 – Administração – 1.171 vagas

Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconomico – 286 vagas

Bloco 7 – Justiça e Defesa – 250 vagas

Bloco 8 – nível médio – saúde – 168 vagas

Bloco 9 – nível médio – regulação – 340 vagas

A tabela por cargos pode ser consultada aqui

A maior parte das vagas será para o Distrito Federal, mas também haverá vagas regionalizadas para os seguintes estados:

São Paulo – 65 vagas na Fundacentro

Rio de Janeiro – 315 vagas na saúde e FBN

Pará – 66 vagas na saúde

Pernambuco – 20 vagas na Fundaj

O certame já contava com um cronograma preliminar divulgado:

Inscrições – julho

provas objetivas – 5 de outubro

provas dissertativas – 7 de dezembro

classificação final – 30 de janeiro

resultados finais e homologação – 20 de fevereiro de 2026.

A reserva de vagas na seleção será feita da seguinte forma, para cargos com pelo menos duas vagas:

candidatos negros – 25%

indígenas – 3%

quilombolas – 2%

