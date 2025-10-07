Governo lança plataforma turística ‘Visit Pará’

Foto: Reprodução | O evento de lançamento ocorreu no Palácio do Governo, com a presença de autoridades estaduais e municipais, associações, representantes do Sebrae e do trade turístico.

O Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), lançou nesta segunda-feira (6), a plataforma Visit Pará, uma iniciativa inovadora voltada à transformação digital do turismo no Estado.

Em um ambiente virtual integrado, a plataforma conta com site e aplicativo destinados a turistas, órgãos públicos e empreendedores locais e já está disponível no endereço www.visitpara.com.br. O evento de lançamento ocorreu no Palácio do Governo, com a presença de autoridades estaduais e municipais, associações, representantes do Sebrae e do trade turístico.

A plataforma visa modernizar a gestão do turismo, centralizando em um único ambiente informações sobre atrativos, serviços, eventos e rotas, o que contribui para o fortalecimento da governança, melhora a promoção dos destinos, além de aumentar a competitividade nacional e internacional, orientando políticas públicas.

O governador do Estado, Helder Barbalho, avalia a plataforma como essencial para turistas e empreendedores, identificando desafios do setor e orientando para o comportamento turístico no nosso Estado. “A plataforma trará dados importantes para tomada de decisões e para estratégias futuras que fortaleçam o setor na economia.

Vai permitir que operadores de turismo tenham informações para aprimorar suas atividades e expandir suas operações. Naturalmente, será também uma ferramenta para que nossos visitantes conheçam melhor o Pará, com mais orientação e qualidade na experiência”, afirma o governador.

Ainda segundo Helder, a iniciativa surge em um momento de grande visibilidade para o Estado, que vive um crescimento significativo no interesse turístico nacional e internacional, impulsionado por eventos como a COP30.

O governador também destacou investimentos em infraestrutura turística, com a inauguração de novos equipamentos, entre eles, o Parque de Bioeconomia da Amazônia, o Museu das Amazônias, o Complexo Porto Futuro, a modernização do aeroporto de Belém, terminais hidroviários, além da expansão da rede hoteleira. “O turismo é uma nova vocação econômica e temos o principal produto: o Pará, com suas riquezas naturais, culturais, históricas e gastronômicas”, acrescentou o chefe do Executivo estadual.

O governador Helder também ressaltou o potencial de destinos turísticos como Marajó, Salinópolis, Bragança, Parauapebas e São Geraldo do Araguaia, além da experiência única com povos tradicionais, florestas, rios e praias da região amazônica.

A vice-governadora, Hana Ghassan, destacou o desenvolvimento do turismo no Estado. “Queremos que o turista, quando chegar aqui, saiba exatamente para onde ir, de acordo com o que ele procura. Se busca uma experiência gastronômica, terá restaurantes recomendados.

Se quer visitar museus, saberá onde estão. E agora, com essa plataforma, temos uma oportunidade enorme. Mas ela só será conhecida se cada um de nós ajudar a divulgar”, afirmou.

Segundo o titular da Setur, Eduardo Costa, a Secretaria trabalha para fazer do turismo um vetor econômico do Estado, com turismo sustentável, que traga resultado efetivo para a população paraense. “O Pará é o primeiro Estado a utilizar essa plataforma, com toda estrutura tecnológica, de recursos que possam impactar ainda mais no nosso turismo.

É uma plataforma nossa, que terá a nossa cara, os nossos empreendimentos, o nosso artesanato, os nossos destinos. Então, tivemos a preocupação de fazer algo padronizado, algo realmente de qualidade, para ser um elemento fundamental para o crescimento do movimento turístico do Pará”, disse.

Para Elizabete Grunvald, presidente da ACP, a plataforma chegou em um momento muito oportuno. “Essa solução é muito necessária. Parabenizo toda a equipe do governo do Estado que construiu essa plataforma e hoje eu tenho certeza que é o início de uma semana com mais entregas que a gente está tendo.

Então, quero dizer que o setor produtivo nunca duvidou que nós teremos daqui há 30 dias uma grande COP, felizes e nos regozijando com tanta coisa boa que está acontecendo. Então, essa é uma construção de todo mundo, e conte com a gente, o setor produtivo está aqui, para fazer essa roda girar mais do que nunca”, sinalizou.

Turistas, empreendedores (hotéis, restaurantes, operadores turísticos, associações) e gestores públicos poderão acessar a plataforma de forma gratuita.

Website e aplicativo

O site já está disponível para acesso no endereço visitpara.com.br e o aplicativo estará nesta semana disponível para Android e IOS. Ambos espelham as funcionalidades da plataforma web, garantindo acesso facilitado às informações por meio de navegação fluida, mapas interativos, roteiros personalizados, trilhas e circuitos com informações detalhadas, catálogo de atrativos, serviços, eventos e experiências. Além de recursos multimídia, filtros, buscas inteligentes. A tecnologia utilizada permite ainda o uso offline, com o download de trechos e trilhas diretamente no dispositivo do visitante.

Gestão colaborativa

A Setur será o órgão articulador, responsável por integrar os municípios e parceiros, garantir alinhamento estratégico e usar os dados e dashboards da plataforma para definir políticas públicas e promover o turismo do Pará.

Além disso, os gestores da Setur serão responsáveis pelo filtro de conteúdo. Cada município, instituição ou parceiro também terá sua própria conta para inserir e atualizar conteúdos (atrativos, eventos, serviços). A moderação será feita de forma compartilhada, garantindo autonomia editorial, mas dentro de diretrizes estratégicas comuns.

