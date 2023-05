Governo Lula anuncia nesta quinta-feira medidas para facilitar acesso a carros populares

Serão divulgadas medidas de curto prazo para ampliar o acesso a veículos populares e alavancar a cadeia produtiva ligada ao setor automotivo brasileiro. (Foto:Divulgação/Freepik: @standret).

Objetivo é garantir que a população tenha acesso a veículos novos mais baratos

Nesta quinta-feira (25), o governo federal anuncia uma série de medidas que têm como objetivo facilitar o acesso da população a carros novos mais baratos.

O anúncio será feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e deve contar com a presença de representantes de entidades do setor automotivo e outros representantes do governo, entre eles o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que comandou os estudos sobre o tema.

Serão divulgadas medidas de curto prazo para ampliar o acesso a veículos populares e alavancar a cadeia produtiva ligada ao setor automotivo brasileiro.

Atualmente, os carros zero mais baratos do país custam em média R$ 68 mil. Lula já havia manifestado descontentamento com esse patamar de preços e a intenção de baratear os veículos. Em discurso no dia 4 de maio, por exemplo, ele declarou que carro de “R$ 90 mil não é popular”.

Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, existem “várias possibilidades” para tentar baratear o carro popular em estudo. “Mas tem coisa que só dá para fazer o ano que vem. Pode até ser anunciada, mas só dá pra fazer no ano que vem, em virtude das regras fiscais [das contas públicas]”, declarou, antes de uma reunião com Lula e Alckmin.

Os executivos do setor alegam que as montadoras já têm muita pouca margem de lucro nos carros populares e que, por isso, seria difícil reduzir os preços nas fábricas.

Entre as medidas defendidas pela indústria, está a possibilidade de os trabalhadores poderem sacar uma parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) -10% ou 15%, por exemplo – e usar esse valor para trocar o carro usado por um novo. Porém, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já disse ser “radicalmente contra” o uso do FGTS para esse objetivo.

Também foi discutida uma eventual redução de tributos, mas na reunião entre governo e montadoras, foi ressaltado que o Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) já é reduzido para carros populares.

