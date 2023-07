Governo Lula bate novo recorde em um único dia e reserva R$ 5,4 bilhões em emendas no orçamento

Congresso vota projetos prioritários para a equipe econômica do governo federal – (Foto:Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)

Decisão ocorre na semana de votação de projetos importantes para o governo no Congresso: reforma tributária, Carf e marco fiscal. Partido da oposição, PL foi o mais beneficiado

Em meio às votações de projetos importantes, considerados prioridades pelo Planalto – PL do Carf, do marco fiscal e da reforma tributária – o governo Lula bateu nesta quarta-feira (5) seu próprio recorde no empenho de emendas que havia sido registrado no dia anterior: mais R$ 5,4 bilhões reservados no Orçamento, sendo R$ 5,3 bilhões só de emendas Pix, transferências especiais que caem diretamente na conta dos municípios. Na véspera, terça-feira (4), haviam sido reservados R$ 2,1 bilhões.

Os dados mais atuais foram calculados pelo portal Poder360 considerando as informações do Portal da Transparência, que podem apresentar pequenas variações em relação aos do Siga Brasil. Principal partido de oposição, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro foi o que mais se beneficiou dessa leva de liberação, com R$ 659 milhões em emendas pix direcionadas por congressistas da sigla. Em seguida aparecem PSD (R$ 646 milhões) e PP (R$ 607 milhões).

O levantamento considerou todos os valores de emendas reservados em 5 de julho. Inclui também emendas apresentadas em anos anteriores e ainda não empenhadas. Por exemplo, o PTB, que não tem mais nenhum deputado, consta no infográfico com valores referentes à Legislatura anterior.

Alguns pontos ficaram de fora do relatório lido nesta madrugada por Ribeiro, como demandas específicas do setor de turismo e da Zona Franca de Manaus. Esses pontos devem ser decididos em negociações que ainda serão realizados nesta quinta-feira

Reforma tributária: entenda o que mudou após a nova versão apresentada pelo relator

Ao todo, mais de 90 deputados estão inscritos para propor melhorias nas medidas que foram apresentadas

Câmara dos Deputados retoma discussão sobre reforma tributária nesta quinta-feira (06)

O empenho é o 1º estágio da execução da despesa pública, quando o governo formaliza a reserva de uma parcela do dinheiro disponível no Orçamento para o projeto proposto por algum deputado ou senador. Por isso, é um espécie de garantia de que o pagamento será feito, possibilitando que o serviço indicado seja contratado.

Somente depois vem o estágio da liquidação –quando o governo reconhece que o serviço contratado foi entregue– e, por último, o pagamento propriamente dito, com a liberação da verba na conta de quem executou o serviço.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/2023/16:33:46

