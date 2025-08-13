Governo Lula vai anunciar nesta quarta (13) pacote de ajuda a exportadores afetados pelo tarifaço

Presidente Lula — Foto:Reprodução | O presidente Lula vai assinar uma Medida Provisória criando uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para as empresas que perderam competitividade no mercado externo.

O governo federal vai anunciar nesta quarta-feira (13) o pacote para socorrer os exportadores afetados pelo tarifaço americano de 50%. O presidente Lula vai assinar uma Medida Provisória criando uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para as empresas que perderam competitividade no mercado externo.

Os presidentes da Câmara e do Senado – e representantes do empresariado – foram convidados para a cerimônia de lançamento do programa, às 11h30, no Palácio do Planalto.

Em entrevista à BandNews FM, o presidente Lula falou sobre o plano de apoio aos setores prejudicados pela decisão de Donald Trump:

‘Eu vou assinar uma Medida Provisória que cria uma linha de crédito de 30 bilhões para as empresas brasileiras que, porventura, tiverem prejuízos com a taxação do Trump.

Vai ter uma política de crédito que a gente está pensando em ajudar, sobretudo, as pequenas empresas, o pessoal que exporta tilápia, que exporta fruta, que exporta, mel e outras coisas, empresas de máquinas’.

‘As grandes têm mais poder de resistência. E eu acho que vai ser extremamente importante para que a gente possa mostrar que ninguém fica desamparado por conta da taxação do presidente Trump.’

Além do crédito, o pacote prevê a ampliação de compras governamentais, a abertura de novos mercados e prioridade para conteúdo nacional.

Sem avanços nas negociações com os Estados Unidos, o governo intensificou a busca por novos mercados. Nos últimos dias, Lula conversou por telefone com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi; com o presidente da Rússia, Vladimir Putin; e com o líder chinês, Xi Jinping.

Lula também acredita que o presidente Trump será pressionado a reduzir as tarifas pelos próprios empresários e consumidores americanos por causa do provável aumento de preços dos produtos importados pelos Estados Unidos:

‘Não dá para dar de barato a taxação do Trump. Tem lei nos Estados Unidos de que eles podem abrir processo, eles podem brigar lá. É isso que nós queremos que aconteça e eu acho que vai dar certo.

Uma das coisas que eu acho que o presidente Trump não pensou é que, embora ele diga que está juntando muito dinheiro, os produtos taxados a todos os países do mundo vão aumentar de preço nos Estados Unidos. Não existe milagre’.

‘E essa taxação pode ficar certa. Não ficarão impunes porque o povo americano vai sofrer. Ele vai sofrer as consequências dessa taxação. Eu acho que o povo tem que sentir o que vai acontecer na pele para saber qual será a reação do povo americano com relação às taxações do presidente Trump’.

