Governo proíbe venda de mais duas marcas de azeite nesta segunda-feira (26)

Foto:Reprodução | Na semana passada, quatro marcas foram vetadas.

Nesta segunda, o governo proibiu os azeites La Ventosa e Grego Santorini, que têm como embaladoras empresas com CNPJ extintos, já haviam sido vetadas pelo Ministério da Agricultura em 2024.

O governo proibiu, nesta segunda-feira (26), a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de mais duas marcas de azeite: La Ventosa e Grego Santorini.

A proibição ocorreu após denúncia do Ministério da Agricultura e Pecuária em outubro de 2024 e ação fiscalizatória da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que publicou a proibição no Diário Oficial da União desta segunda.

É a terceira proibição de azeites feita pelo governo federal em maio.

Na semana passada, os azeites das marcas Almazara, Escarpas das Oliveiras, Alonso e Quintas D’Oliveira também foram vetados pela Anvisa após denúncias do Ministério da Agricultura.

Marcas conhecidas como ‘café fake’ são consideradas impróprias para consumo em lista do governo; veja quais

Segundo a decisão desta segunda, as empresas embaladoras dos azeites tiveram seus CNPJs extintos por inconsistências cadastrais na Receita Federal.

São elas a Caxias Comércio de Gêneros Alimentícios – embaladora da La Ventosa – e a Intralogística Distribuidora Concept – que embalava a Grego Santorini.

Em outubro de 2024, o Ministério da Agricultura realizou apreensões e proibiu a venda de lotes das seis marcas.

Na época, a instituição informou que os produtos apresentavam risco à saúde devido à incerteza sobre a sua origem e composição.

Fonte: Redação g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/05/2025/14:00:04

