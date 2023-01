Gracyanne Barbosa rebola o bumbum de cabeça para baixo e fã brinca: ‘Coração bonito’

A esposa de Belo fez a coreografia do hit “Bailarina”, de Thammy, MC Jhenny e MC Letícia, e lembrou do amado – (Foto:Reprodução/Redes Sociais).

A musa fitness surpreendeu os seguidores ao mostrar sua desenvoltura na dança; assista

Gracyanne Barbosa mais uma vez surpreendeu os seguidores ao mostrar toda sua desenvoltura em uma coreografia de tirar o fôlego.

No novo vídeo, a musa fitness aparece de cabeça para baixo enquanto rebola o bombum ao som do hit “Bailarina”, de Thammy, MC Jhenny e MC Letícia.

A esposa de Belo lembrou do amado na legenda na publicação e brincou com a letra da música. “Já viciou faz tempo, é meu marido há mil anos”, escreveu a influenciadora digital.

ASSISTA: https://www.instagram.com/p/CnAvWVvJ26R/:

Os internautas ficaram impressionados com mais esse talento de Gracy. “Meu Deus”, disse o influencerr Lucas Guimarães, ex de Carlinhos Maia. “A maior que nós temos”, comentou outro seguidor. “Coração bonito”, brincou um fã. “Linda até de cabeça pra baixo”, comentou outra pessoa. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 06/01/2023/11:57:31

