Graesp promove aperfeiçoamento de pilotos em aeronave bimotora no Pará

Foto:Reprodução | Profissionais estão aptos para conduzir uma das aeronaves mais modernas do grupamento

Em um esforço contínuo para garantir a segurança e a eficiência de suas operações, o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), concluiu a graduação de quatro oficiais do quadro de pilotos à função de comandante de aeronave bimotora.

Os quatro assumem a poltrona de comandante da aeronave EC-145, a maior aeronave do Graesp quando o assunto é helicóptero.

Com mais de 10 anos de experiência, e possuindo um mínimo de 2.000 horas de vôo cada, os militares passaram a compor o quadro da aeronave mais completa da frota estadual.

Ascenderam a comandante de EC 145 os pilotos: cel. PM Armando Gonçalves, diretor do Graesp; cel. PM Aldemi Souza Júnior, cel. BM Cledson e cap PM Edimo Costa. Assim, passam de 2 a 6 o número de comandantes desta aeronave.

Para conquistar este posto, os pilotos precisam atingir alguns requisitos, entre eles: ser comandante do helicóptero AS50B2 (esquilo); ter habilitação Instrument Flight Rules (IFR) conhecida como Voo por Instrumentos; e ainda a habilitação de Helicóptero Multimotor Terrestre (HMLT) necessária para pilotar aeronave biturbina.

De acordo com o diretor do Grupamento Aéreo e um dos pilotos em nova função, cel. Armando Gonçalves, a ascensão representa o aprimoramento das habilidades e o conhecimento dos profissionais, preparando-os para enfrentar os desafios complexos do dia a dia, o que atribui ao Graesp um reconhecimento em nível nacional.

“Hoje o Graesp já é reconhecido por todo o Brasil pela sua capacidade de formar os pilotos, de preparar, de treinar, de adaptar e de elevar a níveis mais difíceis, como é o caso das aeronaves biturbina, a exemplo do EC145.

Então, hoje todas as agências aéreas do Brasil já enxergam o nível de excelência do nosso grupamento pela qualidade, preparo, conhecimento e adaptação. Inclusive vem ao Graesp em busca de conhecimento nosso”, afirma.

O diretor explica que o Graesp inicia a formação de pilotos desde o início como pilotos privados, passando para piloto comercial, depois piloto multi com aeronaves com mais de um motor e, por fim, pilotos em voo por instrumento para aqueles preparados para voarem em condições adversas de metereologia ou ainda voos noturnos.

“O Graesp além de formar o pessoal da base, que é o piloto privado, ele faz toda a formação dos pilotos. Agora por últimos, fizemos o treinamento para ascensão de mais quatro. Todos que ascenderam, já eram comandantes de esquilos.Tudo isso melhora bastante a qualidade técnica dos pilotos, a segurança operacional e conseguimos proporcionar melhores serviços à sociedade”, finalizou.

Aeronave completa

O helicóptero EC145 (Guardião 05) é a maior e mais completa aeronave de asas rotativas do Graesp, é o ápice da carreira dos pilotos policiais da Unidade Aérea Pública.

A aeronave transporta até 9 pessoa e é empregada em diversas missões como transporte de dignitários, apoio aeromédico, deslocamento de tropa, operações policiais, de Defesa Civil e ambientais, além do transporte de órgãos.

A aeronave desempenha um papel crucial nas operações do Graesp, permitindo o transporte rápido de equipes e equipamentos para áreas remotas e de difícil acesso.

Para o piloto coronel Edimo Costa, um dos que ascenderam ao novo posto, este novo degrau alcançado é a consolidação de anos de esforço e dedicação com muito tempo dedicado aos estudos.

“Lembrando que as experiências e lições compartilhadas pelos nossos instrutores de voo cel. PM Freitas e cel. PM Petillo, ambos pilotos policiais do Graesp, e aprendidas, foram de suma importância para o nosso crescimento profissional até o alcance do objetivo de ser comandante da aeronave Guardião 05.

O “degrau alcançado” demonstra que o militar é considerado apto a assumir a responsabilidade final por todas as ações a bordo, desde a decolagem até o pouso. É uma posição de total confiança por parte da instituição”, destacou.

Fonte: Agência Pará

