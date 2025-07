Gramado detonado, Neymar provocado e expulsão por ‘cera’: veja tudo o que rolou na 17ª rodada do Brasileirão

(Foto: Wagner Meier/Getty Images) – Duelo entre Flamengo e Atlético marcou o encerramento da rodada

O Campeonato Brasileiro viveu um fim de semana de emoções com a 17ª rodada, encerrada na noite deste domingo, 27. Perto do fim do primeiro turno, a competição ganhou um novo líder.

O Flamengo bateu o Atlético-MG por 1 a 0, no Maracanã, e aproveitou a derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para o Ceará, no Mineirão, para ultrapassar a Raposa na tabela. Com uma partida a menos, os cariocas agora somam 36 pontos, dois a mais que os mineiros, que têm 34 na vice-liderança.

A rodada, porém, teve muito mais emoção do que a mudança na liderança. De provocações a lances inacreditáveis, veja tudo o que rolou neste fim de semana.

Neymar como alvo

A relação conturbada de Neymar com torcedores foi além da discussão após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, na rodada passada. Antes do jogo contra o Sport, na Ilha do Retiro, rubro-negros trataram de provocar o craque santista.

No lado de fora do estádio, os torcedores pernambucanos exibiram máscaras de Bruno Marquezine, ex-namorada do jogador, e cartazes com referências ao prêmio da Bola de Ouro: “Neymar nunca terá”, dizia uma das mensagens.

A atitude, contudo, ficou principalmente fora da Ilha do Retiro. A Polícia Militar barrou a entrada das máscaras, sob a argumentação de que atrapalharia o reconhecimento facial.

Gramado detonado

As reclamações após a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Grêmio não ficaram restritas apenas aos torcedores sobre o futebol apresentado pelo Verdão. Em entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira detonou o gramado do Allianz Parque.

“Eu sou muito sincero. Está ruim o gramado. Com a quantidade de espetáculos que tem, como que vai trocar? Só se for no final do ano. É o que é”, afirmou o português.

A troca do gramado da casa palmeirense deve acontecer antes da próxima temporada. O clube e a WTorre, empresa responsável pela administração do estádio, já preparam a mudança do campo sintético no mesmo formato, de grama artificial, para a próxima temporada.

Reclamação contra o VAR

Abel Ferreira não foi o único técnico a demonstrar irritação na entrevista coletiva após a partida. Depois da derrota do Fluminense por 3 a 1 para o São Paulo, Renato Gaúcho detonou a atuação do VAR.

O segundo gol do Tricolor Paulista, marcado por Ferreirinha, foi o que motivou o descontentamento do treinador. O árbitro chegou a ir ao monitor analisar o lance, mas entendeu que o atacante estava em posição legal e validou a jogada.

“Pelo que eu vi, todo mundo viu, o Ferreirinha estava impedido. Se o VAR tem outra linha tem que mostrar para a gente. A CBF tem que mostrar o lance, porque, se for o que a gente viu no estádio, o Ferreirinha estava impedido. Eu não sei de onde que o VAR tirou que foi gol”, disse Renato Gaúcho.

Expulsão por ‘cera’

Uma das cenas curiosas da rodada ficou para um dos últimos jogos. Em uma atitude pouco comum, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza expulsou o goleiro Léo Jardim, do Vasco, por ‘cera’.

Com o cruzmaltino vencendo por 1 a 0, o primeiro cartão amarelo foi aplicado aos 24 da segunda etapa, por ‘cera’. Perto do fim do jogo, aos 41, ele continuou atrasando o reinício da partida e recebeu o segundo amarelo, que resultou em vermelho.

O reserva Daniel Fuzato ainda chegou a entrar em campo, mas, com um a menos, o Vasco não segurou o Internacional, que empatou com Johan Carbonero, já nos acréscimos.

Gol perdido de maneira inacreditável

No duelo contra o Flamengo, Rony aproveitou confusão de Viña com o goleiro Rossi e saiu de cara para o gol adversário. De maneira inacreditável, o atacante bateu em cima de Guillermo Varela, que salvou o rubro-negro.

