Grande Rio questiona notas e pode levar título do Carnaval 2025; entenda

Foto: Reprodução | Escola aponta inconsistência nas notas divulgadas pela LIESA que alteraria resultado final.

O Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S.) Acadêmicos do Grande Rio identificou uma discrepância nas notas do quesito bateria divulgadas pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA) durante a apuração do Grupo Especial do Carnaval 2025. Segundo a escola, durante a leitura oficial das notas na quarta-feira, foram atribuídas duas notas 9,9 e duas notas 10 à sua bateria. Contudo, na quinta-feira, o site oficial da LIESA publicou uma alteração, registrando uma nota 9,9 e três notas 10, sendo a última concedida pela jurada Geiza Carvalho no quarto módulo de julgamento.

Essa diferença impacta diretamente no somatório final das notas. Com a alteração, a Grande Rio teria um total de 270,0 pontos, igualando-se à Beija-Flor de Nilópolis e resultando em um empate técnico, o que consagraria ambas as escolas como campeãs do Carnaval 2025. Atualmente, a LIESA registra a Beija-Flor como a única campeã, com 269,9 pontos atribuídos à Grande Rio.

Diante dessa situação, a diretoria da Grande Rio anunciou que levará o caso para discussão na plenária oficial da LIESA com as agremiações do Grupo Especial, marcada para esta sexta-feira. A escola reafirma seu respeito pela entidade, pelas coirmãs e, principalmente, pela sua comunidade e torcedores, buscando esclarecimentos que garantam a transparência no resultado do Carnaval.

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2025/08:06:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...