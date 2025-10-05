Vídeo: Grave acidente de trânsito resulta em morte de adolescente em Castelo dos Sonhos (PA)

Foto: Divulgação / 46° BPM | Na noite deste sábado, 04 de outubro de 2025, um grave acidente de trânsito foi registrado no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira (PA). O fato ocorreu no perímetro urbano da BR-163, em frente ao estabelecimento Paramaquinas, resultando inicialmente em vítima com ferimentos graves e, posteriormente, em óbito.

A Guarnição da Polícia Militar, pertencente ao 114° PPD, foi acionada via telefone funcional com a informação de que havia uma vítima ao solo após uma colisão entre uma motocicleta e um automóvel.

De imediato, a equipe, composta pelo 3° Sargento PM Coelho, Soldado Nunes e Soldado Evanzer, deslocou-se até o local indicado, constatando a veracidade dos fatos.

Ao chegar ao ponto informado, os policiais encontraram uma motocicleta de placa KAP-8294 em chamas e uma vítima caída ao solo, apresentando múltiplas fraturas expostas.

Diante da gravidade da situação, foi acionada uma ambulância do Hospital Geral de Castelo dos Sonhos, que realizou o atendimento de emergência e encaminhou a vítima para a unidade hospitalar ainda com sinais vitais.

O condutor do outro veículo envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro.

Segundo informações colhidas junto a testemunhas oculares, o veículo seria modelo hatch, de cor preta, que seguiu em direção ignorada após a colisão.

Diante disso, a guarnição iniciou rondas nas imediações e comunicou o fato às demais unidades operacionais com o objetivo de localizar o veículo e identificar o responsável.

A vítima foi identificada como Luiz Otávio Brandão Dias, de apenas 13 anos.

Apesar dos esforços da equipe médica do Hospital Geral, por volta das 09h00 deste domingo (05), foi informado à Polícia Militar que o jovem não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

