Grave acidente deixa uma pessoa morta e outra ferida em Guarantã do Norte (MT)

Foto: Reprodução | Um gravíssimo acidente foi registrado por volta das 15h20 desta segunda-feira (20), no cruzamento da Rua dos Flamboyant com a Avenida Nogueira, em Guarantã do Norte, Mato Grosso.

De acordo com informações iniciais, um caminhão seguia pela Rua dos Flamboyant quando uma motocicleta, que trafegava pela Avenida Nogueira, teria invadido a via preferencial, sendo atingida violentamente pelo veículo de carga.

Na motocicleta estavam duas pessoas. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A segunda vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Municipal, onde permanece sem risco de vida.

Testemunhas informaram que o motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro. A Polícia Civil e a Politec foram acionadas para realizar a perícia e coletar informações que ajudem a identificar o condutor.

O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Guarantã do Norte. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

