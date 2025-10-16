Grave acidente entre caminhão e carro deixa uma pessoa morta em Jacareacanga; motorista fugiu do local

Acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (15). Motorista de caminhonete afirma que vítima era um carona desconhecido; caminhoneiro envolvido fugiu do local após a colisão.

Na noite desta quarta-feira (15), por volta das 21h, um grave acidente foi registrado na Travessa Tenente Fernandes, sentido saída da cidade de Jacareacanga. A colisão envolveu um caminhão e uma caminhonete Fiat Toro.

De acordo com as informações repassadas à Polícia Militar, um dos ocupantes do veículo Fiat, que ainda não foi identificado, veio a óbito no local. O motorista relatou aos policiais que o homem era apenas um carona, que havia pedido ajuda na estrada para chegar até a cidade.

Os policiais do 72º Pelotão foram acionados e permaneceram no local para preservar a área do acidente até a chegada do delegado de Polícia Civil, Dr. Evandro. A viatura 135 também foi mobilizada e seguiu em busca de identificar o caminhão e o motorista, que fugiu do local após a colisão.

As autoridades seguem investigando as circunstâncias do acidente e tentando confirmar a identidade da vítima fatal.

