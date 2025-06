Grave acidente mata casal marabaense no Maranhão

(Foto: Reprodução) – Antônio de Carvalho Nunes, de 78 anos, e sua esposa, Joseline do Nascimento Araújo, de 61 anos

Outras três pessoas ficaram feridas na colisão.

Na tarde da última sexta-feira (27), Antônio de Carvalho Nunes, de 78 anos, e sua esposa, Joseline do Nascimento Araújo, de 61 anos, morreram em um acidente de trânsito na MA-020, na zona rural de Coroatá, no Maranhão. O casal, natural de Marabá, estava em viagem quando a fatalidade ocorreu.

Conforme informações locais, as vítimas estavam em Coroatá para visitar familiares e se hospedaram na rua César Trovão. Durante a viagem pela rodovia estadual, o veículo em que estavam se envolveu em uma colisão com outros dois automóveis.

Outras três pessoas ficaram feridas na colisão. Francisco Ferreira da Silva, que dirigia um Corsa Classic, e sua passageira, Maria Margareth Cardoso Andrade, foram resgatados com vida e levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Coroatá.

O terceiro carro envolvido no acidente era um Fiat Toro, conduzido por Raimundo Carvalho da Silva, de 56 anos, natural de Imperatriz (MA). Relatos de testemunhas indicam que ele deixou o local antes da chegada das autoridades policiais, o que pode dificultar as investigações sobre o ocorrido. A Polícia Civil do Maranhão já deu início às apurações para entender as circunstâncias do acidente.

Joseline foi criada no Bairro Laranjeiras, no Núcleo Cidade Nova, em Marabá, e teve uma longa trajetória profissional como cobradora na aviação Cidade Nova, onde trabalhou por décadas. Sua dedicação ao trabalho e à comunidade deixou marcas profundas na memória dos que a conheceram.

Fonte: Ingrid Sales – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2025/16:35:25

