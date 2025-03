Grávida de 16 anos desaparece em MT e casal é preso ao tentar registrar bebê em hospital

Emilly Azevedo Sena está desaparecida — Foto: Reprodução

Emilly saiu para buscar doações após conversar com uma mulher pelas redes sociais, que enviou a localização e um Pix para a jovem se deslocar até o local.

A adolescente Emilly Azevedo Sena, de 16 anos, estava desaparecida desde as 11h desta quarta-feira (12) após sair de casa, no Bairro São Mateus, em Várzea Grande, para buscar doações de roupas de bebê de uma mulher com quem conversava pelas redes sociais. Menos de 24 horas depois, um casal foi preso ao tentar registrar um recém-nascido no Hospital Santa Helena, em Cuiabá, levantando suspeitas sobre o caso.

Segundo a família, a suposta doadora enviou a localização e até um valor via Pix para que Emilly pudesse se deslocar até o local. No entanto, a jovem não retornou e não fez mais contato.

A mãe da adolescente, Ana Paula Meridiane, relatou que tentou ligar para a filha várias vezes, mas as chamadas foram recusadas. Emilly chegou a mandar mensagens dizendo que estava em uma corrida de aplicativo antes de desaparecer.

Ana Paula informou que a mulher com quem a adolescente conversava pelas redes sociais afirmava ser mãe de dois meninos e que estaria à espera de uma terceira filha e, por isso, tinha roupas de bebê para doar.

Durante as mensagens trocadas, a suspeita disse ter roupas de bebê e um protetor de berço para doar, enviando a localização para que Emilly fosse buscá-los. No entanto, após sair de casa, a jovem desapareceu e não foi mais vista.

“Ela falou que ganhou muita roupa e queria doar um pouco para Emilly. Então, mandou a localização e até um Pix para que minha filha pudesse ir até lá buscar as roupas. Só que ela foi e não voltou”, relatou a mãe.

Segundo a mãe, após a adolescente chegar ao local combinado, ela tentou contato com a filha por ligação, mas as chamadas foram recusadas várias vezes.

“Ela não atendia, só recusava as ligações. Apenas me mandava mensagens dizendo que não podia falar porque estava em uma corrida de aplicativo. Não sei quem é essa mulher, pois toda a conversa aconteceu pelo celular da Emilly, que agora está desligado. O esposo dela também não sabe quem ela é”, relatou a mãe.

O caso foi registrado no Núcleo de Desaparecidos da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e está sob investigação.

Prisão de casal

Nesta quinta-feira (13), o casal procurou o Hospital Santa Helena, em Cuiabá, para registrar um bebê recém-nascido, com a alegação de que a criança tinha nascido em casa. .

A equipe médica estranhou o comportamento da mulher, que afirmava ter dado à luz recentemente. Diante da suspeita, os profissionais acionaram a polícia, que deteve o casal e os encaminhou à delegacia. Exames mais detalhados serão realizados para determinar se a mulher estava, de fato, grávida.

A mãe da jovem desaparecida foi até o hospital, onde a criança permaneceu após a equipe médica da unidade chamar a polícia, para verificar se o bebê pertence à filha. O Hospital Santa Helena confirmou a ocorrência e informou que a criança continua internada.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/03/2025/12:21:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...