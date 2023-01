Grávida é morta a pauladas no AM, e marido é preso; bebê não resistiu

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A família suspeita que Dorisvaldo agrediu a mulher por não aceitar o fim do relacionamento. (Com informações do G1 Amazonas).

As agressões ocorreram após um discussão do casal. Segundo a polícia, o homem estava sob efeito de drogas.

O caso aconteceu na madrugada de domingo, na comunidade ribeirinha “Menino Deus do Carapanatuba”. De acordo com a polícia, a vítima, Renata Costa da Silva, quando foi agredida pelo marido, Dorisvaldo da Silva Mota, de 25 anos, até a morte.

(Foto: Reprodução) – Uma mulher de 26 anos, que estava grávida de 9 meses, foi morta a pauladas, em Coari, interior do Amazonas, no último domingo (29).

