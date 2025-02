Grávida morre em acidente de trânsito na PA-160, em Parauapebas

A imagem em destaque mostra a gestante que morreu no acidente. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Um homem foi preso no caso por suspeita de ocasionar o sinistro que resultou na morte da gestante

Alandia Dialia Soares Mendonça morreu em um acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo (9/2), na PA-160, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Um automóvel vinha pela via e bateu na motocicleta ocupada pela vítima, que estava grávida. Um homem, identificado como Pedro Daniel Vieira Monteiro, de 22 anos, foi preso no caso por suspeita de provocar a colisão que resultou na morte da gestante. No momento do sinistro, Alandia estava com o marido, Leonardo Sousa Evangelista, que ficou ferido no acidente, mas sobreviveu. Conforme as autoridades, Pedro ainda colidiu com dois veículos antes de atingir a moto onde estavam Alandia e Leonardo

Segundo o portal Correio de Carajás, a Polícia Militar realizou a prisão de Pedro e o apresentou na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, por volta das 4h. Neste domingo (9/2), Pedro passou por audiência de custódia. Na decisão, a juíza Adriana Karla Diniz Gomes da Costa disse que o suspeito “apesar de embriagado, assumiu a direção de veículo automotor vindo a colidir com dois veículos antes de atingir a motocicleta com duas vítimas, ocasionando o óbito de uma delas”.

A magistrada ainda falou que Pedro não possui condição de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública. E, por conta disso, a juíza converteu a prisão em flagrante do suspeito para preventiva pelos crimes de homicidio e lesão corporal de trânsito.

