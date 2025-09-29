Grêmio bate o Vitória e volta a vencer na Arena após dois meses

Foto: Lucas Uebel/Grêmio | O Grêmio venceu o Vitória por 3 a 1 na manhã deste domingo (28), na Arena, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

André Henrique, Amuzu e Aravena marcaram os gols do Tricolor, enquanto Aitor Cantalapiedra descontou para os baianos.

Com o resultado, o time comandado por Mano Menezes chegou aos 32 pontos e momentaneamente aparece na 8ª posição na tabela. O triunfo também representou a quebra de uma sequência negativa: o Tricolor não vencia em casa há dois meses.

Antes de a bola rolar, Mano Menezes teve um problema no gol: Tiago Volpi foi sacado por conta de uma pequena lesão e Gabriel Grando foi o titular. Cuéllar também não apareceu por conta de um desconforto muscular. Por outro lado, Arthur retornou ao time.

Mesmo com o controle do jogo, a primeira finalização gremista no gol só aconteceu aos 33 minutos, com André Henrique. Pouco depois, Pavon tentou em cobrança de falta, mas mandou por cima. O Vitória, por outro lado, explorava os contra-ataques e levou perigo com Aitor Cantalapiedra, que teve duas boas oportunidades, mas desperdiçou ambas.

Nos minutos finais da etapa inicial, o Grêmio intensificou a pressão e passou a finalizar com mais frequência. O gol saiu aos 46 minutos, em uma jogada que começou com cobrança de lateral de Marcos Rocha. Zé Marcos cortou mal, e Edenilson cabeceou firme, forçando grande intervenção de Arcanjo. No rebote, André Henrique apareceu livre e finalizou de primeira para o fundo da rede, abrindo o placar.

Confirmação dos três pontos

Na volta do intervalo, o Vitória reagiu rapidamente. Aos 3 minutos, Ronald cruzou da esquerda, Pavon errou o corte, e a bola sobrou limpa para Cantalapiedra. O atacante espanhol pegou de primeira e acertou um belo chute para empatar o jogo: 1 a 1

Com o placar novamente igualado, Mano Menezes fez novas mudanças aos 14 minutos: tirou Edenilson e Pavon — vaiado pela torcida — e colocou Cristaldo e Amuzu. A resposta foi imediata. Aos 21 minutos, Cristaldo roubou a bola no meio-campo, tabelou com Arthur e lançou Amuzu em profundidade. O atacante belga dominou com tranquilidade e, na saída de Lucas Arcanjo, finalizou rasteiro para recolocar o Tricolor na frente: 2 a 1.

Na sequência, Dodi entrou no lugar de Marcos Rocha, que pediu para sair sentindo dores, e Aravena substituiu André Henrique. O jogo ficou mais aberto, com as duas equipes se alternando no ataque.

O Vitória ainda obrigou Grando a fazer boas defesas em alguns lances, enquanto o Grêmio quase ampliou com Aravena, que recebeu dentro da área, mas finalizou em cima da marcação. No entanto, o chileno teve nova chance aos 43 minutos e não desperdiçou: após boa jogada individual de Amuzu pela esquerda, o belga cruzou na medida para Aravena, que ganhou do zagueiro e finalizou com categoria para sacramentar a vitória gremista por 3 a 1.

O próximo compromisso do Grêmio será na quarta-feira (1º), contra o Santos, na Vila Belmiro.

O jogo

Domingo (28)/ Arena, em Porto Alegre. Árbitro: Raphael Claus (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO).

Grêmio 3

Gabriel Grando; Marcos Rocha (Dodi), Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega e Arthur; Edenilson (Amuzu), Pavon (Cristaldo) e Willian (Alysson); André Henrique (Aravena). Técnico: Mano Menezes.

Vitória 1

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Camutanga (Matheuzinho), Zé Marcos e Ramon; Baralhas (Romarinho), Ronald (Lucas Braga) e Aitor Cantalapiedra; Erick (Osvaldo) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.

