Grêmio derrota América de Cali fora de casa na estreia da Libertadores

O Grêmio estreou com o pé direito na Libertadores. O Tricolor Gaúcho visitou o América de Cali, nesta terça-feira, na Colômbia, e venceu por 2 a 0, em confronto válido pela 1ª rodada do torneio sul-americano.

Vindo de três aparições consecutiva nas semifinais da competição, os gaúchos abriram o placar com Victor Ferraz no primeiro tempo e fecharam o marcador com belo gol de Matheus Henrique, já na etapa final.

Com a vitória, o Grêmio cola no rival Internacional na liderança do grupo E. Os dois times brasileiros somaram três pontos, mas o Colorado fecha a rodada na frente por conta do saldo de gols, após vitória por 3 a 0 dentro de casa. América de Cali e Universidad Católica estão zerados.

O jogo – O Grêmio abriu rapidamente o placar, aos 14 minutos do primeiro tempo. Em falta na intermediária, Diego Souza ameaçou a cobrança e partiu correndo para dentro da área, Lucas Silva bateu, a bola desviou na defesa e bateu em Diego Souza, em posição irregular. A arbitragem mandou seguir e Victor Ferraz ficou cara a cara para abrir o marcador com toque no canto esquerdo.

No minutos finais da primeira metade, os mandantes cresceram na partida e ameaçaram a meta de Vanderlei. No principal lance, Pisano cortou Matheus e Caio Henrique e acertou a trave aos 42 minutos.

Na segunda etapa, o Tricolor retomou o controle da partida e rapidamente ampliou. Aos quatro minutos, Everton Cebolinha arrastou dois marcadores para dentro da área, cortou e rolou para trás. A bola chegou em Matheus Henrique, que ajeitou na entrada da área e chutou com perfeição para acertar batida a meia-altura no canto esquerdo.

Fonte: Gazeta Esportiva 03/03/2020 22:37

