Grêmio derrota Libertad e pega Palmeiras nas quartas da Libertadores

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria) – O Grêmio goleou nesta quinta-feira o Libertad-PAR por 3 a 0 no Defensores Del Chaco pela segunda partida das oitavas de final da Libertadores. Soberano em campo, os gaúchos não deram chance aos paraguaios e precisaram de apenas 45 minutos para liquidar a fatura e garantir a vaga.

Em noite iluminada, André marcou duas vezes, espantou a má fase técnica e acabou com o jejum de quase três meses sem balançar as redes. Jean Pyerre de pênalti fez o outro tento gremista. De quebra, o Tricolor Gaúcho chegou ao centésimo triunfo na competição intercontinental.

Nas quartas de final, o Grêmio enfrenta o Palmeiras. As datas dos confrontos acontecem nos dias 20 e 27 de agosto. O jogo de ida será na Arena. Já a segunda partida acontecerá no Allianz Parque. Pelo Brasileiro, o Tricolor Gaúcho recebe no dia 5, segunda, a Chapecoense, às 20h (horário de Brasília), na Arena.

O jogo – No prejuízo o Libertad começou a partida na pressão para reverter a desvantagem. Aos 04, após o escanteio, Everton chutou. Piris colocou a mão na bola. O árbitro sem titubear apitou penalidade. Aos 06, Jean Pyerre chutou forte no canto esquerdo de Martín Silva, que saltou para o lado direito e morreu no fundo da rede.

Agora os paraguaios precisam fazer três gols de diferença para seguir no torneio. Depois de levar o primeiro tento, os donos da casa se lançam ao ataque. Aos 08, após o escanteio, Óscar Cardozo ganhou por cima e cabeceou. Paulo Victor voou e fez grande defesa. O Tricolor Gaúcho vem conseguindo controlar o ímpeto dos mandantes.

Com naturalidade, os comandados de Renato Portaluppi chegam ao segundo gol. Aos 19, Everton tocou para André, que chutou de canhota no canto direito de Martin Silva. Assim o centroavante conseguiu terminar com um jejum de quase três meses sem colocar a bola na rede.

Batido em campo, os paraguaios não encontram forças para reagir na partida. Por sua vez, o Grêmio tomou conta do jogo e vem tocando a bola tranquilamente em campo. Aos 41, Cáceres cruzou na cabeça de Adrián Martínez que obrigou o arqueiro gremista a fazer mais um milagre. No minuto seguinte, Óscar Cardozo recebeu na entrada da área e mandou de primeira. Paulo Victor brilhou mais uma vez com uma grande defesa.

Nos acréscimos, aos 46, Alisson dividiu com os defensores, a bola bateu em Jean Pyerre e sobrou para André, que se livrou de do goleiro e fez o terceiro gol para os gremistas. A etapa inicial iniciou com o Libertad pressionando, mas os gaúchos simplesmente não deram chance aos paraguaios e não tomaram conhecimento mesmo atuando nos Defensores Del Chaco.

Mantendo uma postura agressiva, o Grêmio seguiu atacando nesse segundo tempo. Sem forças para reagir, o Libertad está entregue em campo. Os donos casa como não conseguem entrar na defesa gremista arriscam chutes de longa à distância.

Depois de conquistar larga vantagem, os jogadores gremistas tratam de administrar o resultado e tocar a bola de um lado para o outro. Os destaques do Grêmio ficam por conta das atuações de David Braz, Kannemann, Jean Pyerre, Matheus Henrique, Everton e André. Muito aplaudido pelos torcedores no Defensores, o centroavante André foi substituído por Luan. Aos 42, Jean Pyerre cobrou falta direta, mas Martin Silva faz grande defesa.

Na reta final de partida, o jogo caiu sensivelmente de qualidade e nenhuma das duas equipes criou uma oportunidade clara de gol. Agora o Grêmio pega na próxima fase da competição o Palmeiras, revivendo os grandes confrontos da década de 90.

01/08/2019 22:37

