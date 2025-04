Grêmio vence Atlético Grau e segue 100% na Copa Sul-Americana

Grêmio segue 100% na Copa Sul-Americana • Reprodução/@sudamericanabr

Arezo e Matias marcaram na Arena do Grêmio.

O Grêmio segue 100% na Copa Sul-Americana! Na noite desta terça-feira (8), o Imortal venceu o Atlético Grau, do Peru, por 2 a 0, em jogo disputado na Arena do Grêmio, com gols de Arezo e Cristian Oliveira.

O duelo começou com a equipe peruana mais ligada, enquanto o Grêmio encontrava dificuldades de fazer seu jogo. Conforme a partida foi passando, o Tricolor melhorou e passou a criar chances. Arezo teve duas boas chances e Pavón viu o goleiro Álvarez fazer grande defesa em chute de fora da área.

O Atlético Grau assustou após Tiago Volpi sair errado, mas a zaga gremista afastou o perigo. Aos 36, depois do susto, o gol saiu: Cristaldo fez grande jogada, Pavón cruzou de forma perfeita e Arezo cabeceou para abrir o placar na Arena.

Na segunda etapa, o jogo seguiu com o Grêmio com mais posse de bola e criando as principais chances do jogo. Aos 17, Lucas Esteves invadiu a área e chutou forte, mas a bola passou pro cima do gol. Logo depois, aos 21, o segundo saiu: após bate-rebate, Cristian Oliveira ficou com a sobra, carregou para o meio e acertou um chutaço para ampliar o resultado.

Depois de aumentar o placar, o Grêmio controlou o jogo e garantiu a vitória por 2 a 0.

Próximos jogos

O Grêmio volta a jogar no próximo domingo (13). Às 17h30 (de Brasília), o Tricolor recebe o Flamengo, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Pela Sul-Americana, o Tricolor só volta a entrar em campo no final do mês, no dia 24, quando visita o Godoy Cruz, na Argentina.

