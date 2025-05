Grêmio vence Bahia pela 10ª rodada do Brasileirão

Foto: Reprodução/Guilherme Testa | Em duelo entre tricolores, o gaúcho levou a melhor. Na manhã deste domingo, o Grêmio venceu o Bahia por 1 a 0 na Arena, em duelo válido pela 10ª rodada do Brasileirão. O gol da vitória saiu no segundo tempo em cobrança de pênalti convertido por Braithwaite, o Viking Tricolor.

O Grêmio começou a partida buscando o ataque. Logo no primeiro minuto, Dodi arriscou de fora da área, a bola desviou na marcação e saiu. Aos quatro minutos, um lance despretensioso assustou a defesa adversária. O Bahia buscava o ataque pela esquerda da defesa gremista, quando Marlon deu um chutão para o campo ofensivo. Marcos Felipe estava muito adiantado e quase foi surpreendido, mas desviou a bola que saiu em escanteio.

A partida seguia aberta. Aos sete, David Duarte cabeceou à direita do gol defendido por Volpi. Aos 10, Braithwaite carimbou o defensor baiano ao finalizar de dentro da área. Aos 14, Lucho Rodríguez chutou direto pela linha de fundo. Quatro minutos depois, Lucho Rodríguez saiu cara a cara com o goleiro gremista e chutou direto para fora. E, aos 18 minutos, Amuzu tentou colocado de fora da área e Marcos Felipe fez a defesa.

Ainda no primeiro tempo, Mano Menezes foi obrigado a fazer a primeira troca e substituiu João Pedro por Ronald. Aos 28 minutos, o time do Bahia teve mais uma oportunidade. Após cobrança de falta, Volpi defendeu parcialmente, a bola ficou viva na área e, após tentativa de cruzamento, David Duarte chutou muito alto, pela linha de fundo.

O Tricolor encontrava os espaços na defesa adversária e, aos 36 minutos, na jogada entre Villasanti e Cristian Olivera, o uruguaio cruzou rasteiro para Braithwaite, que mandou sobre a meta. Já aos 42, Braithwaite aproveitou o erro do zagueiro e tocou a bola para Amuzu, que conduziu e finalizou à esquerda do gol de fora da área.

Para a etapa final, Mano Menezes promoveu a entrada de Pavon no lugar de Amuzu. Com a bola rolando, o Grêmio buscava impor seu ritmo de jogo e encontrar os espaços na defesa do Bahia.

Aos oito minutos, Cristaldo fez grande jogada individual pela faixa central do campo, passou por dois marcadores e serviu Braithwaite. O dinamarquês chegou antes do goleiro e foi derrubado. O árbitro Bruno Arleu de Araújo apontou o pênalti e foi chamado para revisão no VAR. A decisão foi mantida. Braithwaite cobrou no centro do gol e abriu o placar para o Grêmio, aos 15 minutos.

Após o gol, o Tricolor recuou suas linhas visando maior solidez defensiva, com isso, o Bahia passou a atacar mais. Aos 21 minutos, Lucho Rodríguez chutou e Tiago Volpi fez a defesa.

Em mais uma troca, Mano Menezes substituiu Cristaldo para a entrada de Gustavo Martins. Na última parada, entraram Arezo e Aravena e saíram Braithwaite e Cristian Olivera.

A partida se encaminhava para o final e o Grêmio buscava os contra-ataques. Em ofensiva pela faixa central puxada por Aravena, o chileno passou para Pavon, que buscou o cruzamento e a bola ficou viva. Arezo tentou o chute de fora da área e mandou direto pela linha de fundo.

Aos 38 minutos, o Bahia chegou de forma perigosa, mas Wagner Leonardo deu um carrinho preciso e a bola ainda bateu no atacante baiano antes de sair à esquerda da meta de Volpi. Em outro ataque, aos 40, Kayky tentou o chute na área e Kannemann cortou com carrinho.

Aos 55 minutos, Villasanti roubou a bola no campo de defesa e sairia de frente para o gol, mas foi derrubado por Caio Alexandre. Inicialmente, o árbitro expulsou o atleta por ser o último jogador, mas, após revisar no VAR, Bruno Arleu deu cartão amarelo.

Com raça e dedicação, o Grêmio resistiu aos minutos finais e confirmou a vitória na 10ª rodada do Brasileirão. Com mais três pontos, o Tricolor soma 12 pontos e aguarda o encerramento dos jogos deste domingo para definição da colocação ao final da rodada.

O próximo compromisso gremista será pela 6ª rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana, contra o Sportivo Luqueño-PAR. A partida será disputada às 19h desta quinta-feira, na Arena.

